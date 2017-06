Fomento agilizará los trámites para que Vitoria tenga el TAV soterrado en 2023

El ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, ha anunciado este lunes que se van a agilizar los trámites para que las obras de soterramiento de la alta velocidad en Vitoria estén finalizadas para el año 2023.

De la Serna ha adelantado estas previsiones tras mantener un encuentro en la capital alavesa con el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, y con otros dirigentes y representantes institucionales del partido en Álava.

El ministro ha explicado que el Ministerio va a hacer un único estudio informativo de las tres posibles entradas de la alta velocidad a Vitoria y de las dos alternativas para construir la estación en el centro de Vitoria.

Con la elaboración de un único estudio, en lugar de dos, que va a llevar a cabo el Ministerio y no una empresa externa, se agilizarán los trámites para que estas obras puedan estar terminadas en 2023, año en el que se estima que culminen los trabajos de construcción de la "Y" ferroviaria vasca.

De la Serna ha indicado que para cumplir este compromiso el estudio informativo y la declaración de impacto ambiental de las obras de soterramiento de la estación y del acceso de la alta velocidad a Vitoria estarán aprobadas en 2019, de modo que pueda determinarse cuáles son las alternativas elegidas para que los proyectos constructivos correspondientes estén terminados y adjudicados un año después.

De este modo, ha señalado que los trabajos podrían estar acabados a finales de 2023, aunque ha reconocido que "los plazos son muy ambiciosos y muy ajustados".

"Es un objetivo muy ambicioso, pero lo importante es que el compromiso ya es firme, que los trámites administrativos comienzan y no van a parar, y que la solución está iniciando su camino. Responde a una aspiración de Vitoria y del PP que ha defendido este proyecto con uñas y dientes", ha subrayado.

Ha insistido en que será el estudio informativo el que determine cuál es la "opción más ventajosa y la más razonable técnica y económicamente" para la entrada de la alta velocidad a Vitoria y para la futura estación.

Una de las variables que se tendrán en cuenta es la situación geotérmica de los terrenos ubicados al norte de la estación por tratarse de una zona edificada en la que se debe trabajar con "todas las garantías de seguridad".

En cuanto a la financiación, el ministro ha precisado que hasta que no se tenga claro por cuáles de las alternativas se optará "no se alcanzarán acuerdos" en torno a la financiación de estos trabajos, aunque ha opinado que este aspecto "no supondrá ningún problema".

De la Serna ha destacado que el Gobierno central defiende el soterramiento como solución para la llegada del TAV a Vitoria por la "insistencia" de los dirigentes populares alaveses, a los que ha calificado de "enormemente reivindicativos, persuasivos y hasta pesados".

Por su parte, el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha recordado que el acuerdo entre su partido y el PNV para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado incluía el compromiso del Gobierno central con la "Y vasca".

Lo ha puesto como ejemplo para volver a reclamar que "la estabilidad" lograda con este pacto se prolongue más allá de este año para que "en España y en Euskadi haya también presupuestos en 2018".

"Seguimos con el mismo compromiso de diálogo, de estabilidad y de responsabilidad y pedimos que también lo tengan los partidos con responsabilidad institucional. Soy optimista", ha indicado Alonso.