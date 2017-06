El 'hygge' o cómo vencer el miedo a perder el tiempo en vacaciones

levas meses deseándolas, motivándote con que cada día estás más cerca del descanso. Quizá ya las has planeado al dedillo o tal vez seas de los que esperas al último momento, pero piensas en ellas a menudo. Hablamos de las vacaciones de verano, que de forma casi automática se convierten en objetivo una vez que acaba la Semana Santa. Sin embargo, si tanto las deseas, ¿por qué cuesta tanto disfrutarlas de verdad? Descubrimos con Arantza Pérez Mijares, psicóloga de Doctoralia, cómo perder el miedo a "perder el tiempo" durante el descanso.

El cerebro o la sociedad, ¿quién es culpable?

A veces no sabemos si somos nosotros mismos que no nos permitimos descansar, o se trata de una presión externa que hace que no podamos relajarnos. En realidad, es una mezcla de ambas. Por una parte, comenta la experta de Doctoralia, están las inercias: nuestro cerebro ha aprendido una serie de rutinas y continúa con ellas de forma automática. Por otra parte, a un nivel más profundo, está nuestra forma de socializarnos y nuestra cultura. "Estamos educados en el valor del trabajo. Por ejemplo, cuando tenemos que decir algo bueno de una persona decimos que es muy trabajadora y eso es casi lo mismo que decir honrada. Por tanto, el trabajo es un valor que, además, nos referencia; es decir, nos definimos por quienes somos, pero también por lo que hacemos: soy peluquera, soy juez, soy profesora, soy periodista…", explica. Así, a nivel cultural, el "no hacer nada" está mal visto y estamos más orientados al "hacer" que al "ser", según destaca la psicólgoga, algo que es complicado frenar en un margen pequeño de tiempo como pueden ser unas vacaciones. (Más información en Mujerhoy.com)