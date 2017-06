El acoso escolar ya no es 'cosa de niños'

. Perciben los alumnos vascos que aumentan los casos de maltrato entre compañeros de aula. Perciben. Lanzan el aviso. Corresponde a la comunidad educativa y las instituciones con responsabilidad en la materia comprobar si su apreciación responde a una realidad o si tiene que ver más bien con una sensación o interpretación. Ellos y ellas, 13.572 escolares de Primaria y Secundaria, ya han lanzado su mensaje.

A través del informe 'Maltrato entre iguales 2016', elaborado por el Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa (Isei-Ivei), advierten de que 23 alumnos de cada 100 en Educación Primaria y 19 de cada 100 en Secundaria sufren «a menudo» o «siempre» conductas de maltrato. El dato constata que esta lacra bautizada como bullying crece. Desde la primera de las cinco investigaciones realizadas sobre la materia, datada en 2005, la cifra crece dos puntos porcentuales en Primaria y casi siete (6,9%) en Secundaria.

He aquí la otra llamada de atención de los encuestados. Ni siquiera vale escudarse en el manido «son cosas de niños» de toda la vida. El maltrato empieza a ser cada vez más un asunto de adolescentes, con la consiguiente carga de fuerza e intensidad que son capaces de alcanzar las acciones según avanza la edad. Así como el acoso entre iguales en Primaria baja respecto al informe de 2012, el de Secundaria -hablamos de chavales y chavalas de entre 13 y 16 años- no deja de crecer.

Toma nota el Gobierno Vasco, aunque sin caer en el pesimismo. Considera que la investigación requiere sus filtros y cierta relativización. La consejera de Educación, Cristina Uriarte, recordó al presentar el informe que «no hablamos de casos identificados o confirmados, sino de la percepción de los propios estudiantes». Dicho esto, no obvió que «la información es una alarma, un indicador que debe tenerse en cuenta por los profesionales educativos y que necesita una respuesta».

La voz del alumnado viene a reforzar el toque de atención que ya arrojó hace tres meses un documento también del Gobierno Vasco sobre casos reales de maltrato detectados en la escuela. Este informe reveló que los episodios de acoso se duplicaron el curso pasado. Pasaron de 67 a 121. El departamento de Educación destacó entonces «el crecimiento de la sensibilización de la sociedad ante este delicado tema, que se ha situado en la agenda social del País Vasco». Lo que antes no tenía importancia, empieza a cobrarla, según esta tesis. Al margen de las edades de los alumnos afectados, también por la conciencia social el tema deja de ser 'cosa de niños'.

Predomina el maltrato verbal

Reeditando el discurso, la consejera señaló ayer que «es posible que el hecho de que el índice general de maltrato vaya en aumento pueda deberse a la cada vez mayor visibilidad social del mismo». Añadió que «se va perdiendo el miedo a la estigmatización y se van derribando las resistencias a admitir que tu hijo o hija tiene problemas que se observan en el dominio público».

¿A qué llamamos acoso escolar? La encuesta tipifica hasta diecinueve conductas que comprenden el maltrato verbal -«me insultan», «me ponen motes» o «hablan mal de mí»-, la exclusión social - «me ignoran» o «no me dejan participar»-, el maltrato físico -«me pegan, me obligan a hacer cosas que no quiero, me amenazan con palos»- o la agresión a las pertenencias - «me esconden cosas», «me rompen cosas» o «me roban»-.

El tipo de maltrato con mayor número de víctimas, tanto en Primaria como en Secundaria, es el verbal. Llega al 16,2% de los casos en quienes tienen entre 10 y 12 años y al 13,4% en los que oscilan entre los 13 y los 16 años. Estos valores duplican el porcentaje del segundo tipo de maltrato, que es el de exclusión social en Primaria (8,3%) y el de agresión a las pertenencias en Secundaria (5,7%).

Las conductas que más alarma social generan, como son el ciberbullying severo y el acoso sexual, están menos extendidas entre alumnos de la etapa escolar obligatoria. Los ataques realizados a través de Internet o las redes sociales se quedan en un 3% en ambos ciclos mientras que los de componente sexual se reducen a un 1,3% en Secundaria y son inexistentes en Primaria.

No obstante, Uriarte destacó que ese maltrato virtual tiene una connotación diferente al resto de casos, por cuestiones como el anonimato, la no percepción directa del daño causado, la adopción de roles imaginarios en Internet o móvil, lo que «convierte al ciberbullying en un problema muy serio». Por ello, aunque los porcentajes de alumnos que dicen sufrirlo son bajos, consideró necesario «prestarle atención».

El informe desvela que las víctimas de cualquier tipo de maltrato recurren más a la familia y a los amigos que a los profesionales del centro para hablar de lo que les pasa. Por su parte, un 26,6% de los alumnos de Primaria en ocasiones no se lo cuenta a nadie, porcentaje que se reduce al 22,1% en Secundaria.

Más allá de la percepción de los encuestados sobre los maltratos que sufren, el trabajo de Isei-Ivei incide en que el papel del profesorado, como actor principal en la relación enseñanza-aprendizaje con el alumnado, es el primer eslabón en la intervención ante el maltrato entre iguales en el entorno escolar. «El profesorado sólo con su presencia ya actúa de disuasor de actitudes de maltrato», asegura, aunque concluye que esto no es suficiente. «Además es fundamental que dé visibilidad y que actúe de modo inmediato ante las mismas», pide el informe.

En opinión de los equipos directivos de los centros de la muestra, cuando se dan situaciones de maltrato, casi el total del profesorado habla directamente con las personas implicadas, lo trata en la clase y habla con la familia. Entre el 60% y 80% de las veces interviene el equipo directivo, se redacta un parte o se deriva al departamento de orientación. En porcentajes mucho más bajos se recurre al apoyo de expertos, se echa al alumnado implicado del aula, se propone expediente y se llama a la policía.

Aunque el equipo directivo dice que sólo un 2,2% del profesorado de Secundaria ignora el hecho, el informe recoge que «es obligación de todo el profesorado hacerse cargo de las situaciones de bullying» y que «el no hacerlo refuerza la impunidad de los que lo llevan a cabo».