Madrid, contra el 'manspreading'

No es una moda sino algo habitual en el transporte público de cualquier ciudad española. Tampoco se trata de machismo pese a la protesta de un amplio grupo de feministas en las redes sociales, sino de falta de educación y civismo. La palabra, que se ha hecho viral y ha ocupado los puestos de 'Trending topic' en Twitter es 'manspreading', aunque la Fundéu ya ha recomendado que los hispanohablantes usen despatarre masculino (Lo que viene siendo sentarse con las piernas abiertas y ocupar un espacio ajeno).

Las quejas por el despatarre suele ser habitual en las redes sociales, donde usuari@s cuelgan fotografías que muestran ejemplos que se encuentran en sus trayectos habituales.

Hoy el Ayuntamiento de Madrid ha decidido colocar en los transportes una pegatina a bordo de los autobuses de la EMT (Empresa Municipal de Transportes de Madrid) para evitar el #manspreading: «Respeta el espacio de los demás».

Esta recomendación, que pretende un uso cívico y respetuoso del espacio interior del autobús, viene a completar los nuevos paneles informativos que está elaborando la empresa para recordar las principales normas y consejos de comportamiento a bordo de los vehículos, en línea con la política de la compañía municipal para lograr la máxima comodidad de viaje para todas las personas.

Porque el acto puede ser lo más cómodo si uno está en el sofá de casa pero no para quien se sienta al lado de un asiento corrido del Metro o del autobús.

Entre otras novedades de los pictogramas destaca no llevar la mochila a la espalda, moderar el volumen de voz al usar el teléfono móvil, utilizar auriculares para no molestar a los demás con la música, no poner los pies en los asientos, y, por supuesto, no fumar.

Movimiento en las redes

El término ha sido uno de los más comentados en Twitter estos últimos días después de que el colectivo feminista 'Mujeres en Lucha' visibilizara esta práctica bajo el hashtag #MadridSinManspreading. Su objetivo es que tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid se involucren y colaboren colgando carteles en metros y autobuses para concienciar sobre la tendencia de algunos hombres a sentarse con las piernas abiertas en el transporte público.

Esto es el metro de NY. Aún así nos llamaran locas... #MadridSinManspreadingpic.twitter.com/jDFVONtlmd — Feministas Hartas (@feministaHarta) 5 de junio de 2017

Hablarán en femenino pero mirad cómo se sientan... pic.twitter.com/N1BHBmQnMA — AnarcofeminismoEnPdf (@Afeminismoenpdf) 13 de febrero de 2017

El colectivo inició una campaña en Change.org, en la que se han recabado más de 1.000 firmas, para elevar la propuesta a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes. «Colocar unos carteles puede ser el punto de partida para sensibilizar y que se empiecen a respetar nuestros espacios», apunta el colectivo.

En su propuesta en Change.org recalcan que la idea de colgar carteles en los espacios públicos no es nueva, sino que se trata de una práctica extendida en países como «Estados Unidos, Japón y Turquía».

No queremos Manspreadig en el metro. Juntas decimos BASTA De conseguirlo seríamos país pionero en Europa. FIRMA AQUÍhttps://t.co/pKxm0iAPlepic.twitter.com/kJBMAORyOw — MicroFeministas (@Relatofeminista) 3 de junio de 2017

Para el colectivo feminista que ha llevado a cabo esta iniciativa no es una cuestión de mala educación. «Igual que a las mujeres nos han enseñado a sentarnos con las piernas muy juntas -como si tuviéramos que sujetar algo entre nuestras rodillas - a los hombres les han transmitido una idea de jerarquía y terrotorialidad, como si el espacio les perteneciese», apuntan.