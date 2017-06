ELA cree «inaceptable» la reforma de la RGI mientras que el PP exige «medidas efectivas»

ELA ha considerado "inaceptable" la reforma de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) que ha planteado el Gobierno Vasco, y ha invitado a la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, que, "si considera que con 650 euros al mes se puede vivir con dignidad", lo haga ella durante "unos años". Asimismo, ha acusado al Gobierno vasco de plantear en esta reforma "la política de Maroto de criminalizar para justificar los recortes sociales".

El responsable del área social de ELA, Mikel Noval, y la integrante del gabinete de estudios del sindicato, Janire Landaluze, han ofrecido este martes una rueda de prensa para valorar la reforma de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) que pretende el Ejecutivo vasco.

Landaluze ha rechazado la pretensión del Gobierno Vasco de conceder una sola RGI para todas las personas empadronadas en un mismo domicilio, porque con ello se pretende "penalizar a todo aquello que excede de un hogar o domicilio físico y que no suponga una forma de vida estable". De esta forma, ha añadido, las unidades de convivencia hasta ahora perceptoras de la RGI, ahora entendidas como atípicas, quedan fuera del sistema y se ahorra con una medida muy publicitaria y controvertida que, una vez más, criminaliza a las personas perceptoras".

'Ayudas+justas' opina que la reforma de la RGI les da la razón La portavoz de la plataforma "Ayudas+Justas", Iciar Lamarain, ha asegurado hoy que la reforma de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) planteada por el Gobierno Vasco se ha hecho "gracias a las 41.000 firmas" que este colectivo llevó a la Cámara Vasca para endurecer los requisitos de acceso a esta ayuda y demuestra que tenían "razón". Esta plataforma nació auspiciada por el dirigente popular Javier Maroto cuando éste era alcalde de Vitoria y reunió más de 40.000 firmas para proponer la tramitación en el Parlamento Vasco de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con este objetivo, pero la iniciativa no fue admitida a trámite porque sólo contaba con el aval del PP.

No han sido los únicos en criticar la reforma para la percepción de la RGI propuesta por el Ejecutivo vasco. También lo ha hecho el PP, aunque por motivos diametralmente opuestos. El presidente de la formación en Euskadi, Alfonso Alonso, ha criticado que el Gobierno vasco no tiene ni "ambición" ni "voluntad" para resolver los "problemas" del sistema de Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y le ha instado a llevar "con carácter urgente" al Parlamento vasco una propuesta "con medidas efectivas". "Si se ha tardado cuatro años en reconocer un problema, que no se tarden dos años más en tomar medidas para corregirlo", ha reclamado.

Asimismo, ha expresado su preocupación por el hecho de que "se quiera aprobar una prescripción de los cobros indebidos a 24 meses, por debajo de la prescripción normal de las deudas tributarias". En este sentido, ha explicado que "hay 132 millones de cobros indebidos, de los cuales se han recuperado 26, y ahora se quiere hacer borrón y cuenta nueva y perdonar o regalar más de 100 millones del contribuyente a quienes han estado cobrando indebidamente las ayudas". "Eso es legitimar una situación de fraude", ha advertido.

«Falta valentía»

En opinión de Alfonso Alonso "falta valentía, determinación para afrontar el problema y, por tanto, necesita el Gobierno ser espoleado para que, si reconoce que hay un problema con la RGI, efectivamente tome las medidas que convenzan a todo el mundo de que el sistema es justo, llega a quien lo necesita y no se producen situaciones de fraude".

Por otro lado, ha criticado que el Gobierno haya anunciado que "no traerá ningún cambio normativo hasta el segundo semestre del año 18 y, por tanto, no estaría aplicando estas medias hasta el año 19". A su entender, es "escandaloso que, cuando uno detecta una situación de fraude, tarde dos años en actuar". "Quiere decir que van a tolerar dos años de situaciones de abuso y de fraude", ha lamentado.

Por ello, ha anunciado que el PP pedirá en el Parlamento que se lleve "con carácter urgente" una propuesta de modificación del sistema de la RGI "con medidas efectivas para prevenir el fraude", de manera que, "si hemos tardado cuatro años en reconocer un problema, no tardemos dos años más en tomar medidas para corregirlo".

Tras reiterar su "decepción" por el documento remitido por el Gobierno vasco, ha insistido en la necesidad de que el Ejecutivo "se mueva ya", en vez de "aparentar que uno va a tomar medidas, dilatarlas en el tiempo y tratar de calmar a la opinión pública pero para no hace nada".

Por otro lado, ha señalado que "es responsabilidad del Gobierno vasco garantizar que hay un sistema público de ayudas y de acceso en el conjunto del País Vasco", algo que debe "clarificarse" en la modificación legal que se plantea para que "quien tiene la competencia en este ámbito pueda determinar con qué requisitos se hace".

En este sentido, ha criticado que el alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, "está montando su propio sistema de ayudas para que el requisito de empadronamiento sea otro, para que se pueda hacer de otra manera", lo que está "incrementando fuertemente el efecto llamada" de modo "irresponsable". A su entender, se trata de "un sistema demagógico que produce efectos indeseados".

«Más criminalización»

Landaluze ha asegurado que todas las medidas recogidas en la reforma presentada por el Gobierno Vasco están orientadas a "más control, y más criminalización, con el único objetivo de recortar el número de perceptores de la RGI y reducir el gasto".

Por su parte, Mikel Noval ha destacado que la propia encuesta de pobreza y desigualdades sociales del Gobierno vasco recoge que "el 30% de las personas que están en situación de pobreza quedan fuera del sistema de protección de la RGI", lo que significa que el sistema de la RGI "no cubre a tres de cada diez personas que están en situación de pobreza". Por ello, ha considerado que "si hay que cambiar los requisitos de acceso a la RGI, que hay que hacerlo, tiene que ser para que pueda cubrir a ese 30% de gente que se queda fuera del sistema".

Sin embargo, ha asegurado que la propuesta que se hace por parte del Gobierno "no va en esa dirección" porque aunque hay "unas determinadas mejoras muy pequeñas, luego hay una clara voluntad de excluir todavía más gente del sistema". "A falta de concreción, la propuesta va a dejar todavía a más del 30% sin cobertura del sistema", ha advertido.

En cuanto al nivel de protección que se da a la gente, Noval ha dicho que es "indiscutible que la cuantía de la RGI está por debajo del umbral de la pobreza". "Es una cuantía claramente insuficiente, a lo que no ayudan los recortes aplicados sobre la ley aprobada en 2008, y es indiscutible que si estás por debajo del umbral de la pobreza es muy difícil poner tener una vida", ha advertido, para añadir que, "no es que lo diga ELA, sino que la propia encuesta de pobreza y desigualdades sociales dice que el nivel de cobertura se queda un 16,2% por debajo del umbral de la pobreza".

Noval ha dicho que ELA no va a admitir que una responsable del Gobierno vasco como la consejera Artolazabal "diga que con 650 euros se puede vivir con dignidad". "Señora Artolazabal no es así, y el propio Gobierno dice que el nivel de cobertura está por debajo del umbral de la pobreza", le ha reprochado a la consejera de Empleo y Políticas Sociales.

"Si usted considera que eso es así, nos gustaría que hiciese la prueba durante un par de años y viva en esas condiciones, porque una cosa es argumentar que no hay presupuesto y otra pretender que el nivel de cobertura tiene que estar por debajo del umbral de la pobreza", ha dicho.