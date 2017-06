La reforma recoge la excepción de poder cobrar dos RGI por hogar durante dos años

La fórmula general propuesta por el Gobierno Vasco de conceder una única Renta de Garantía de Ingresos (RGI) por domicilio, y que ha despertado la polémica por entenderse como un recorte respecto a la ley actual, contempla en realidad una excepción: se podrán seguir cobrando dos prestaciones dentro de un mismo hogar durante un periodo máximo de dos años, prorrogables, en situaciones de necesidad y siempre y cuando los perceptores no tengan una convivencia en común, más allá de verse obligados a compartir piso. Esta salvedad, recogida en el informe de reforma de la RGI al que ha tenido acceso este periódico, no solo mantiene en la práctica la cobertura que ya garantiza la normativa en vigor de 2008 en estas situaciones extraordinarias, sino que incluso permitirá prorrogar el derecho en el tiempo si no se tiene una alternativa de vivienda para una vida independiente, un avance respecto a la protección en vigor.

En la actualidad, el 13% de los titulares de la RGI, unas 8.000 personas, viven en un domicilio donde ya se cobra otra RGI. Es un solución habitual entre ciudadanos de origen extranjero, de personas sin apoyo familiar o hijos que se ven forzados a regresar al domicilio paterno por falta de recursos económicos, entre un amplio abanico de situaciones de convivencia, muchas de ellas propiciadas por la crisis.

La consejera Beatriz Artolazabal presentó el pasado miércoles en el Parlamento Vasco los cambios diseñados por el Gobierno bipartito del PNV y el PSE en la RGI, con quince medidas de calado. El primer punto enumerado, y el que a la postre ha resultado el más controvertido, fue la regla de 'una RGI por domicilio', salvo «excepciones». Pero no fueron debidamente detalladas, lo que no contribuyó a clarificar el debate en un delicado asunto como es el cobro de la ayuda social, con casi 63.000 beneficiarios en la actualidad en Euskadi. Las explicaciones dadas en posteriores intervenciones situaron la medida en el objetivo de perseguir las «divisiones artificiales» de la convivencia, parejas que simulan no conocerse para que no se contemplen los ingresos totales del hogar y así poder acceder a la RGI o cobrar una cantidad superior, una práctica similar a la ocurrida con la VPO.

La idea de conceder solo una prestación por vivienda, además de despertar el rechazo de EH Bildu y Podemos y sindicatos, sembró la inquietud entre colectivos sociales por el complicado escenario que abriría entre las personas más desfavorecidas que cobran legalmente la prestación cada una por su lado, pero que se ven obligadas a compartir vivienda por la carestía del parque de alquiler.

62.924 perceptores de la RGI hay en Euskadi, según los últimos datos de mayo publicados por Lanbide. En Gipuzkoa, son 14.845.

8.180 titulares de la prestación social en Euskadi residen en domicilios en los que hay más de una RGI. Representan el 13% del total de perceptores.

El responsable del área estadística del Departamento de Empleo y Políticas Sociales, Luis Sanzo, ha querido despejar las dudas surgidas tras la presentación de la propuesta, en la que él ha participado desde la comisión técnica. «La propuesta se centra en simplificar y mejorar la atención en caso de que se mantengan las situaciones de necesidad y no introducir restricciones formales respecto a la protección hoy garantizada», ha subrayado en un texto publicado este fin de semana en redes sociales. Sanzo, que también participó en la gestación del sistema de protección social vasco a finales de los años 80, defiende que el nuevo planteamiento «simplifica la gestión y no da pie a interpretaciones».

El informe, que ahora se abre al debate parlamentario, expresa que «uno de los aspectos que generan mayores dificultades en cuanto a la gestión de la RGI es el relativo a la determinación de la unidad de convivencia». Determinar cómo está compuesto un hogar es un dato clave en el cálculo de la RGI, primero para saber si el solicitante tiene derecho a recibir la prestación y, después, qué cantidad le correspondería en función de los ingresos de ese hogar. En 2010, durante la legislatura del PSE se restringió el cobro a dos prestaciones máximo por domicilio, para evitar los pisos 'patera' y posibles abusos, se explicó entonces. La norma actual ha ido ampliándose de forma progresiva para responder a diferentes situaciones de necesidad dentro de un mismo hogar, de forma que se terminó por reconocer más de una unidad de convivencia por domicilio bajo el epígrafe de unidades de carácter especial, explica el informe.

La reforma propuesta por el Gobierno Vasco se «ajusta» también a esas realidades. Establece un límite temporal de «entre 12 y 24 meses», el que ahora también se contempla para recibir dos prestaciones en un mismo hogar, pero va más allá y abre la posibilidad de prorrogar el tiempo de cobro si no hay «otra alternativa habitacional razonable».

Las nuevas cuantías

La verdadera aportación de la reforma, justifica Sanzo, es que «se simplifica el tratamiento conceptual de la unidad de convivencia». Así y salvo esas excepciones, se vincula ahora a todas las personas residentes en el domicilio, lo que permitirá responder con cuantías más proporcionales a esa composición, sin los máximos ahora establecidos. Es más, el documento plantea en general cantidades más elevadas que las que ahora se pagan (una vez descontado el recorte del 7% que se viene aplicando desde 2012). Y pretende expresamente corregir «las desigualdades» detectadas. Ponen el ejemplo de que ahora mismo dos unidades convivenciales bajo el mismo techo compuestas cada una por una sola persona recibirían 1.751,16 euros en total sumando la RGI máxima y la prestación de vivienda (la ayuda al alquiler) de ambas, mientras que una pareja con dos menores a su cargo solo recibiría 1.138,62 euros. El modelo propuesto parte de conceder una base común de dinero a todos los hogares que se completaría en función del número de adultos y menores en el hogar, hasta un máximo de 1.200 euros al mes. Las familias con hijos saldrían beneficiadas.

El debate surgido ha dejado en un segundo plano otras medidas planteadas de alcance como la de no limitar en el tiempo el cobro de la ayuda como estímulo al empleo o que la cuantía, recortada al 7% respecto a 2008, no se actualice según la evolución del Salario Mínimo Interprofesional, sino que quede ligada a la ley de presupuestos.