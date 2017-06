El primer tren que circula por 'vías virtuales'

No es un tren más: emplea neumáticos y no necesita vías. En su lugar, utiliza líneas de puntos sobre el asfalto, que leen cientos de sensores para mantener la trayectoria correcta. Es el primer tren del mundo que lo consigue. Lo acaban de probar en China y sus creadores esperan que su reducido coste anime a instalarlo en aquellas ciudades que no disponen de metro o tranvía.