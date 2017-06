93 pertsona hiltzen dituzte tiroz egunero AEBetan, zazpi haur barne

Laranja-kolorea da, jakina, beltz berria. Minbizia duten haurrei eta haien familiei sostengua emateko makina bat ekimen burutzen dituen Markel Txapeldun proiektu txalogarriaren kolorea ere bada. Ukrainako iraultza zapuztuak ere kolore hori hartu zuen ikurtzat... Ameriketako Estatu Batuetan laranja-kolorea aukeratu dute, berriz, armen erabilera aske eta hilgarriaren aurrean 'aski da' esan nahi dutenek.

Laranja-koloreko zerbait janztera gonbidatzen duen 'Wear orange' ekimenak kolore horretako oldea zabaldu nahi izan du herrialde osoan asteburu honetan, gogoratuz armen ia kontrolik gabeko erabilerak 40.000 pertsona hitzen dituela urtero, eta hori ez dela txantxetako kontua. Egunero, batez beste, 93 pertsona hiltzen dira AEBetan beste norbaitek tirokatuta, horietako zazpi haurrak direla, eta ehunka zauritu eragiten dituzte tartean armak dauden istiluek. Hori dela eta, argazkian ikus daitekeen Washingtongo Kategral Nazionalean eta ekimenera bildu diren beste zenbait elizatan 93 aldiz jo zuten kanpainek larunbat iluntzean, eraikina laranja-kolorez argiztatzen zuten bitartean.

Zergatik laranja? Bada kolore horretako elastikoak jantzi zituztelako 2013ko urtarrilean Chicagon tiroz hil zuten 15 urteko Hadiya Pendletonen adiskide eta senideek, haren oroitzapenez. Hadiya, lagun batzuekin batera, parke bateko aterpean zegoen, euritik babesten, mutil gazte batek tirokatu zituenean. Atxilotu eta gero esango zuen bandako buruak agindu ziola tiro egitea, Hadiya eta bere lagunak banda horren 'lurretan' zeudelako. Banden arteko borroken zehar-kaltea izan zen, alegia.

Obamak AEBetako presidentetza hartu eta egun gutxira gertatutako hilketak oihartzun handia izan zuen; besteak beste, familia asko mugitu zelako eta Chicagorekin lotura sakonak zituzten Obamatarrak ere segituan inplikatu zirelako. Kanpainarekin bat egiten jarraitzen du Barak Obama presidente ohiak.

On this National Gun Violence Awareness Day, let your voice be heard and show your commitment to reducing gun violence. pic.twitter.com/eXkV4WmkqA