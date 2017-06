Padres cuestionan a los centros concertados si no atienden la «diversidad» del alumnado

La desapacible mañana en Vitoria, acompañada de una intensa lluvia, no ha impedido que cientos de familias se hayan acercado este domingo al barrio de Zabalgana para tomar parte en la fiesta de la Escuela Pública Vasca, que este año se celebra bajo el lema ‘Josi ta josi’. El acto inaugural ha tenido lugar a las 11.00 horas y ha contado con la presencia de representantes educativos y políticos que han sido testigo de una demostración de dantza a cargo de los más pequeños.

Usoa Urbieta, presidenta de la Confederación de Asociaciones de Padres y Madres de la Escuela Pública Vasca (Ehige) que organiza la cita, ha tomado la palabra para denunciar las desigualdades en el sistema educativo. «Si no se aborda adecuadamente la diversidad se resisten la equidad y la calidad, lo que conlleva a un desequilibrio notable en la escolarización del alumnado con necesidades específicas, y esto se debe corregir. No nos parece aceptable que en un sistema educativo con el nivel de concertación existente, la escolarización de la diversidad recaiga mayoritariamente en la educación pública, si los centros privados financiados con fondos públicos no contribuyen en la proporción que les corresponde, el sistema no es equitativo», ha lamentado.

«El segundo plan de escolarización del alumnado inmigrante incorpora aspectos que valoramos positivamente, pero es insuficiente en su conjunto. Si la medida de mayor calado es la reserva del 10% de la matrícula fuera de plazo, el desequilibrio no se corregirá. Y si su intención es depositar en la educación pública la responsabilidad de escolarizar la diversidad, la función de la concertación educativa en el sistema vasco es cuestionable», ha añadido Urbieta.

Por su parte, la consejera de Educación, Cristina Uriarte, ha valorado la riqueza que aporta la diversidad a la escuela pública, al tiempo que ha incidido en la importancia del segundo plan de escolarización del alumnado inmigrante y en la labor de las familias. «Es evidente que la sociedad está cambiando mucho y rápido, han variado los métodos de enseñanza y tenemos un alumnado más diverso, por lo que entre todos debemos dar respuesta a esta nueva realidad. El profesorado impulsando la enseñanza de nuestros hijos y la Administración aportando las herramientas necesarias para ello», ha subrayado.

De igual modo, la consejera ha defendido tanto el respeto como las condiciones laborales del profesorado, «estamos en ello, en ofrecer condiciones de trabajo dignas». Por último, Uriarte ha destacado los nuevos currículums educativos que los alumnos vascos han de completar al final de cada etapa. «Durante estos días hemos realizado unas evaluaciones piloto que nos ofrecerán la información necesaria para diseñar nuestro propio sistema de evaluación con el único objetivo de mejorar la trayectoria del alumnado y los centros educativos».

En 2018, en Lekeitio

Por su parte, el alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, ha incidido en la calidad de la escuela pública alavesa y en la importancia de la educación como herramienta de integración y de impulso de la sociedad. El diputado general de Álava, Ramiro González, ha reivindicado la labor social de la escuela pública vasca y ha animado a trabajar en favor del euskera, «un idioma que cada vez tiene más presencia en nuestra provincia».

Escolares de los centros públicos del barrio han pasado el testigo a la escuela que celebrará el próximo año esta fiesta, que en 2018 se desarrollará en la localidad vizcaína de Lekeitio. Tras el acto inaugural, la fiesta ha comenzado con una actuación de los payasos Pirritx eta Porrotx y diversos talleres infantiles como el de cocina sana o el de pintacaras. El mal tiempo ha obligado a cancelar el concierto de Ze esatek! previsto para la tarde.