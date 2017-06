«Los viajes de ocio no pueden vacunarse contra la Hepatitis A»

Además de los dos meses y medio que son necesarios en esta época del año para coger una cita en vacunación internacional, este departamento y los centros de salud se enfrentan a otro problema: el desabastecimiento del antídoto para prevenir la Hepatitis A, una enfermedad que se adquiere a través del consumo de agua o alimentos contaminados. «Desde hace unos meses, los laboratorios no están fabricando lo suficiente», explica Rosa Sancho, responsable de la Comisión de Vacunas del Colegio de Enfermería de Gipuzkoa. Afirma que no se pueden conseguir en farmacias «porque no hay» y solo se adquieren en los servicios de salud pública, donde llegan «con cuentagotas solo para casos de mayor riesgo». Sancho aclara: «Los viajes de ocio no se podrán vacunar porque no están considerados prioritarios». En estos casos se recomienda evitar destinos de alta endemia o extremar las precauciones. «No beber agua no embotellada, evitar los hielos y los alimentos crudos».