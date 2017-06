'El suelo es lava', el último juego que arrasa en las redes sociales

Hace un año el 'mannequin challenge' -quedarse congelado mientras te graban- se convirtió en el reto viral de mayor éxito. Ahora hay un nuevo juego que aspira a ocupar su 'trono' durante los próximos meses. Se llama 'El suelo es lava', y consiste en gritar esta frase, o "the floor is lava", para que los demás participantes tengan que subirse encima de algo para no tocar el suelo y evitar así ser 'abrasados'. Tienen hasta cinco segundos para hacerlo y no quedar como perdedores.

Parece que la nueva tendencia tiene su origen en las redes sociales anglosajonas a raíz de un vídeo de dos jóvenes londinenses, que pudieron inspirarse en el libro de Roald Dahl 'Charlie y la fábrica de chocolate, Matilda'. Se trata de los instagrammers especializados en bromas Kevin Freshwater y Jahannah James.

Ambos protagonizan el vídeo que ha convertido este juego en viral, y en el que se pueden ver imágenes curiosas como saltar sobre las maletas de una tienda, meterse en una papelera o tirarse contra una estantería de papel higiénico de un supermercado.

Los jugadores deben publicar el vídeo en sus redes sociales para que la 'lava' se expanda por todo el mundo.