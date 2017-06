Un informe alerta de las consecuencias de la soledad que sufren 'los niños de la llave'

Niños de entre 6 y 13 años que se quedan gran parte del día solos en casa mientras sus padres trabajan. Se trata de una tendencia en auge de la que ha alertado la ONG Educo y a la que ponen cifras: 580.000 niños, un 66% más que en 2009. «Tener tiempo de calidad con la familia impulsa el bienestar personal y social, pero no la economía», señalan los responsables de esta organización.

Niños que desayunan, comen o cenan solos y en casos extremos incluso las tres veces. Las víctimas más desprotegidas de las interminables jornadas de trabajo de sus progenitores, según denuncia el informe 'Nativos de la crisis: los niños de la llave'. Educo señala en el mismo que «la precaria situación que viven en España ocho de cada diez familias pobres, que al no percibir ningún tipo de ayuda económica no tienen quien pueda ocuparse de sus hijos mientras trabajan». Otro dato que ofrece esta ONG: en España más de 2,5 millones de personas trabajan pero no pueden salir del círculo de la pobreza, son los llamados trabajadores pobres.

En Euskadi la situación es mejor por lo que el porcentaje de menores afectados por este problema es inferior a otras comunidades autónomas. Pero esa sentencia, aunque cierta, no puede esconder el "duro castigo" que la última recesión ha provocado también en los hogares vascos, y en los índices de bienestar de una sociedad que en algunos aspectos, y no precisamente buenos, ha regresado a índices de hace 20 años. Uno de ellos es el del riesgo de pobreza, que en estos momentos amenaza sobre todo a las generaciones más jóvenes. A los ciudadanos, hombres y especialmente mujeres, de menos de 40 años que hacen su vida en solitario o en familias monoparentales, y que han iniciado su andadura laboral en un momento de encarecimiento de la vida y de precarización de las condiciones laborales.

Tasa de riesgo de pobreza La tasa de riesgo de pobreza en España es del 22,3%, es decir que uno de cada cinco españoles se encuentra en riesgo de pobreza y vive con menos de 8.209 euros al año. En Euskadi se sitúa en el 9%, la más baja de España, y los ingresos medios anuales por cada vasco son de 14.345 euros, la cifra más elevada del país.

Merendar en soledad

Víctimas de esta precarización del trabajo son los menores que no tienen quien vaya a buscarles al colegio y que vuelven solos a casa con su llave. Niños que meriendan solos cada día, que pasan las tardes sin compañía, que no pueden acudir a los cumpleaños de sus amigos, que tienen un menor acceso a actividades extraescolares y a quien nadie va a ver en las pocas que tenga o en una actuación escolar. «Una infancia en aislamiento, en riesgo de exclusión social por falta de tiempo de sus cuidadores, por falta de red de relaciones sociales, por falta de recursos económicos», relata el informe.

¿Y qué pasa en verano? Las vacaciones escolares empeoran esta situación y amplían la soledad de estos menores. «Por eso, y a pocas semanas de que el curso escolar acabe y lleguen las vacaciones, lanzamos el programa de becas comedor verano que atiende a niños de familias de toda España con dificultades económicas ofreciéndoles una comida completa al día y actividades lúdicas y deportivas durante los meses de verano», explica Educo.

«No necesariamente hay una situación de negligencia, sino de imposibilidad de conciliar la atención adecuada de hijas e hijos a cargo con los horarios muy dilatados de trabajo de sus cuidadores» señala Francesc Centeno, del Programa Municipal para la Infancia y la Adolescencia de Hospitalet de Llobregat.

«Son niños que no tienen a quién contarles lo que les pasa. Y muchas veces cuando un niño te cuenta algo, no te lo cuenta cuando tú quieres, sino cuando a él le surge la necesidad. Y tiene que haber allí un adulto para contárselo. Si el adulto no está, esa oportunidad se pierde», señala la psicólga educativa y coordinadora de la Universidad de Padres Consuelo Coloma.

El salto de Primaria a Secundaria suele ser dramático en algunos casos, pues se adelanta el horario de salida del centro escolar y por lo tanto se alargan las horas de soledad. Es entonces, a los 11-12 años, cuando la mayoría de chavales recibe por primera vez su llave para entrar solos en casa.

Los especialistas alertan de los peligros de las conductas de riesgo, como drogas y alcohol, que aparecen precisamente en estas edades, «justo cuando los padres dicen, ya es mayor», o los riesgos de mala alimentación y, en especial, de obesidad infantil. El Estudio Aladino 2015 señaló que el 41,3% de niñas y niños españoles tiene exceso de peso, en tanto que la media de los países de la OCDE es de 23% en niños y 21% en niñas.

¿Qué hacen cuándo están solos? Este informe también desvela las actividades a las que se dedican los niños que están horas en soledad: expuestos ante las pantallas de televisión y de internet. Los educadores sociales remarcan la importancia de que haya junto a ellos un adulto que pueda orientar y escuchar. Felipe de

Este informe también alerta de la falta de vacaciones en familia que sufren algunos menores: «El 40% de los menores de 18 años en España no se pueden ir de vacaciones una semana al año con sus familias; l importancia de poder pasar tiempo libre y fuera de casa con la familia es considerado como uno de los indicadores más importantes de “carencia material severa” por parte del Instituto Nacional de Estadística.