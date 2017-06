Colapso en el servicio de vacunación internacional

«No hay citas disponibles». Es el mensaje desesperante que aparece cada vez que Pablo y Bea intentan seleccionar una fecha para vacunarse antes de ir a India. Este donostiarra de 23 años y su novia planearon hace unos meses viajar este verano al país asiático. Partirán el próximo 29 de julio, recorrerán el Norte de India y terminarán su aventura a mediados de agosto, cruzando al vecino Nepal para pasar los dos últimos días en Kathmandú.

LOS DATOS 2,5 meses es el plazo para lograr una cita en vacunación internacional en esta época del año. 3 médicos quieren sumar al servicio de vacunación en Euskadi, cuya respuesta depende del ministerio de Sanidad. 20 euros de media es el precio que cuestan las vacunas. De los 8 euros para la fiebre tifoidea hasta los 25 de las pastillas de la malaria. Vacunas Fiebre amarilla. Por picadura de mosquitos infectados, sobre todo en países centroafricanos. Fiebre tifoidea. Por ingesta de alimentos o agua contaminada en África, Sur de Asia y países de América latina. Cólera. Por agua o alimentos contaminados en países de África y sudeste asiático. Encefalitis centroeuropea. Picadura de garrapatas infectadas. Encefalitis japonesa. Por picadura de mosquitos infectados en arrozales durante el monzón. Enfermedad meningocócica. Por contacto directo con persona infectada. Hepatitis A. Consumo de alimentos y agua contamina en países en vías de desarrollo. Hepatitis B. Por transmisión sexual o sanguínea en África, Asia, América latina. Rabia. Por mordedura de animal infectado en Bolivia, México, Ecuador, Etiopía, India, Filipinas, China y Tailandia. Tétanos y Difteria. Por heridas infectadas con esporas del tétanos.

El viaje se presenta envidiable, pero estos jóvenes se enfrentan a un problema sin haber salido si quiera de sus casas: no saben si podrán recibir las vacunas necesarias antes de partir, porque el servicio de vacunación internacional de Gipuzkoa, perteneciente al ministerio de Sanidad, está saturado y solo da citas a dos meses y medio vista.

El primer contacto que hicieron con el servicio de Sanidad Exterior fue en marzo. «Las fechas que nos daban en abril nos coincidían con nuestro horario laboral, y nos resultaba imposible acudir», relata Pablo. El viaje se va aproximando y hace dos semanas volvieron a intentar concertar una cita a través de internet. Cuál fue su sorpresa cuando la fecha más cercana para poder acudir al centro de vacunación era la primera semana de agosto. En esas fechas, esperan estar en un tren desplazándose de Nueva Delhi a Jaipur. Por lo que Bea optó por la vía telefónica y «el hombre que cogió el teléfono le comentó que estaban funcionando con un único médico, que estaban esperando a un segundo doctor, y que citas no daban, pero que llamásemos los lunes a primera hora por si había alguna baja», expone el joven.

Tantearon la disponibilidad del servicio vizcaíno y navarro, pero el colapso era similar. Por ahora, continúan a la espera «aunque no sé muy bien de qué», lamenta el donostiarra que probará suerte de nuevo el lunes. Otras fuentes consultadas, relacionadas con el departamento, afirman que en caso de viaje inminente, presentando la correspondiente documentación el servicio de vacunación internacional «hace un hueco y se vacuna al viajero». Sin embargo, la explicación que concedieron a la pareja en su llamada fue que la India, al no tratarse de un país que exige la vacunación para poder entrar, la prioridad desaparece.

De ninguna manera se trata de un episodio aislado. La misma incertidumbre sufren otros dos hermanos donostiarras, que prefieren mantener oculta su identidad. Viajarán a Indonesia el próximo 30 de junio y se encontraron con que la primera fecha libre disponible para que les administraran las vacunas era a principios de agosto. La explicación que recibieron del servicio fue la misma: la falta de personal, que parece compartirse también en Bizkaia y Álava, donde probaron suerte sin demasiado éxito.

Algo más afortunado fue David, que viajará en septiembre a Nepal y a quien la fecha de vacunación de mediados de agosto, es decir, a dos meses y medio vista, le cuadra a la perfección. En su caso, el intento vía internet también fue fallido. «Aparecía que no había fechas disponibles, así que opté por llamar y entonces sí, me dieron la segunda semana de agosto», dice tranquilo.

Un médico por territorio

La falta de personal en el servicio de vacunación internacional -solo hay un profesional y, en el caso guipuzcoano, un segundo en fase preparatoria- para administrar las vacunas en una época en la que los viajes crecen exponencialmente, parece ser una problemática que a la subdelegación del Gobierno en Gipuzkoa no le ha cogido por sorpresa. Confirman que ya han tramitado la petición al ministerio de Sanidad para ampliar el personal del servicio y «aumentar un médico por cada territorio histórico». Por ahora, están pendientes de una respuesta de Madrid y auguran «mejoras» en las próximas semanas.

No obstante, el tener que reservar la cita previa con dos meses y medio de antelación no es una cuestión que haya sucedido únicamente este año. Fuentes cercanas aseguran que la dotación actual de una persona es insuficiente, pero que también lo era el equipo habitual, compuesto por dos doctores. «Este año hay una lista de espera de dos meses y medio, pero el año pasado el problema era el mismo y seguirá sucediéndose hasta que el ministerio no aumente los recursos», comenta la misma fuente, que además considera que para la temporada de verano deberían hacer un refuerzo de personal.

Pasos a seguir

La responsable de la Comisión de Vacunas del Colegio de Enfermería de Gipuzkoa, Rosa Sancho, explica los pasos a seguir en caso de tener previsto un viaje a países que puedan requerir una vacunación previa.

En primer lugar, el viajero debe coger cita en el servicio de vacunación internacional, ubicado en la plaza Pío XII de San Sebastián -en el edificio donde se renovaba el DNI-. Una vez allí, se valora el riesgo del turista en base al país de destino, estilo de viaje, duración y época. En la oficina realizarán la recomendación de las vacunas que le resulten necesarias u obligatorias, «como es el caso de la fiebre amarilla, que sin su administración la entrada en países endémicos de África y Latinoamérica está prohibida», explica Sancho. Sobre esta cuestión añade que el viajero debe tener en cuenta que, aunque la fiebre amarilla no esté extendida en el país al que se dirige, si hace escala en un país endémico, «te pueden exigir en el de destino la vacunación para poder entrar», advierte.

Según expone, en el caso del antídoto para la fiebre amarilla o la encefalitis centroeuropea se administra en el servicio de vacunación internacional, por ser quien tiene la competencia para ello. En el caso de otras vacunas, como la fiebre tifoidea, cólera, encefalitis japonesa y meningocócica ACWY, una vez recibida la recomendación en Sanidad Exterior, el viajero debe adquirirlas en la farmacia y acudir a un centro de salud para que un sanitario se la administre, aunque en el caso de la de Hepatitis A y B, se proporciona en el mismo ambulatorio.