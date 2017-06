Los equipos de rescate tardarán dos días en llegar hasta el espeleólogo fallecido en Galdames

De momento, y pese a las dificultades, nadie ha hablado de tirar la toalla. Todo lo contrario. De hecho, los miembros de la Unidad de Rescate de Montaña de la Ertzaintza han recibido apoyo humano y técnico para ayudarles en la complicada tarea de sacar al espeleólogo José Gambino, santurtziarra de 37 años, de la gruta de Galdames donde perdió la vida el jueves al quedar sepultado por una roca. A los espeleólogos y técnicos que colaboran con los efectivos de la Policía autonómica se han sumado miembros de la Brigada de Salvamento Minero de Asturias. «Y hoy también hemos conseguido material especial, que ha ayudado a apuntalar la primera parte de la cavidad», detalla desde Galdames Gaizka Etxabe, responsable técnico de Emergencias del Gobierno Vasco. Este trabajo inicial se ha prolongado durante seis o siete horas y ha quedado finalizado a última hora de la tarde de este sábado. «Da igual que sea de día o de noche, la operación no se paraliza en ningún momento», subraya. Hay que tener en cuenta que, en este caso, la noche no es un impedimento para las labores de rescate, ya que dentro de la cueva siempre hay oscuridad.

Tras apuntalar la primera parte de la cavidad -la más cercana al exterior-, tienen que continuar con las microvoladuras y con más apuntalamientos. Paso a paso. «Lo importante es asegurar el escenario», apunta Etxabe. De este modo, esperan poder ir avanzando poco a poco -«es muy complicado», recalca- hasta lo que los expertos llaman la «zona caliente», que es donde se encuentra el fallecido. «Si todo va normal, podríamos llegar en dos días a donde está Jose», señala.

En cuanto a las posibilidades de éxito de la operación, Etxabe prefiere mantenerse cauto e insistir en que «se sigue trabajando sin parar», porque el objetivo es «extraer a Jose con seguridad». Aún no es momento para barajar si se puede continuar o no con el rescate. Eso no lo sabrán hasta que se aproximen a la 'zona caliente'. «Estamos hablando de un lugar potencialmente peligroso y muy inestable. Con muchos riesgos y muy estrecho. Hay diez toneladas de bloques en equilibrio», informa el responsable técnico de Emergencias.

En la zona trabajan día y noche más de 80 efectivos -que hacen turnos-, entre especialistas de Rescate de la Ertzaintza, mineros asturianos, Bomberos, técnicos, espeleólogos y miembros de la DYA y Cruz Roja. La familia, que fue quien alertó a los compañeros de Jose de que no regresaba, está siendo informada de todos los pasos de la operación.