¿Una manta de 250 euros que curar todos los males?

Una nueva locura consumista llega. Y esta vez se trata de una manta. Se llama 'Gravity' y promete auténticas maravillas. Asegura ser la solución mágica al estrés, la ansiedad, el insomnio y otras patologías. Tal vez por eso está causando furor, aunque no sea muy barata, 279 dólares, o lo que es lo mismo, 250 euros.

De momento la locura ha comenzado en Estados Unidos y sus creadores explican que ayuda a relajar el sistema nervioso simulando la sensación de ser abrazado. Y siguen vendiendo maravillas, como que «incrementa la serotonina y la melatonina y reduce los niveles de cortisol, mejorando el ánimo y provocando que se duerma mejor, lo que reduce el ritmo cardíaco y la presión», añaden los creadores.

Y lo mejor, sin receta. Esta manta nació como una campaña de crowdfunding (micromecenazgo) en la plataforma Kickstarter, con la intención de recaudar unos 20.000 euros. Pero en menos de un mes, ha sobrepasado todas las expectativas, superando los cuatro millones de euros y los 20.000 compradores.

Hay tres versiones disponibles, de siete, nueve y once kilos, ya que la clave de su éxito, aseguran, se debe precisamente al peso (que debería rondar el 10% de la masa corporal), y que permite una «estimulación táctil profunda» que combate todos los problemas emocionales. Añaden que detecta puntos estratégicos de tu sistema nervioso para que puedas relajarte.

Los promotores del producto subrayan que cambiar las fundas es muy sencillo, y que éstas pueden ser lavadas y desechables con facilidad. Los materiales utilizados son una lana suave y algodón.

Sin embargo, hay que decir que no está probado científicamente la eficacia de las mantas pesadas ante problemas de salud. Un estudio del Massachusetts Institute of Technology (citado en la página de Gravity), afirma que se utilizan "desde hace años para prevenir ataques de pánico en pacientes autistas”. Sin embargo, no faltan investigadores que dudan de que 'Gravity' pueda cumplir las auténticas maravillas que promete al potencial comprador. No creen que el peso de la manta, por sí mismo, resulte terapéutico.