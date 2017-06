Guía para que no te multen por la ITV

La pegatina (V-19) que los técnicos nos entregan en la estación de la ITV, una vez nuestro vehículo ha logrado aprobar la inspección, acredita que el automóvil es apto para la circulación y su uso es obligatorio. Este último dato es algo que no todo el mundo sabe, por lo que a continuación les ofrecemos una guía para evitar las multas en relación a esta pegatina.

Dónde ponerla:: En el Reglamento General de Vehículos explica que en caso de vehículos que tengan parabrisas, el distintivo deberá colocarse en el ángulo superior derecho del parabrisas por su cara interior. La cara impresa del distintivo será autoadhesiva. En el resto de los vehículos, se pegará en sitio visible. La cara sin imprimir del distintivo será autoadhesiva. No hay que olvidar que la pegatina tiene la misma relevancia que cualquier documento relacionado con nuestro vehículo.

Posibles multas:: En caso de no llevar la pegatina correctamente colocada en el lugar correspondiente, podríamos enfrentarnos a una multa de hasta 100 euros por una infracción leve, aunque actualmente la DGT aplica 80 euros. La infracción, sin embargo, no conllevaría la retirada de puntos.

Pérdida:: Si perdemos la pegatina, por ejemplo durante un cambio de parabrisas, la normativa no contempla la expedición de duplicados, por lo que se deberá comunicar a los agentes de tráfico y mostrarles el informe favorable de la inspección técnica que permite la circulación del vehículo.

Pegatina caducada: La multa puede ascender a 200 euros. Si se circula con el informe desfavorable de los técnicos la sanción es la misma cantidad, pero si es negativa asciende a 500 euros.

Colores:: En cuanto a la diversidad de pegatinas existentes, se establece un color para cada año, que ya se encuentran establecidos hasta 2030, tal y como mostramos a continuación:

Pegatina amarilla: 1999, 2002, 2005, 2008, 2011, 2014, 2017, 2020, 2023, 2026, 2029.

Pegatina roja: 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018, 2021, 2024, 2027, 2030.

Pegatina verde: 2001, 2004, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, 2022, 2025, 2028.

Lectores de matrículas

La DGT sanciona mediante lectores de matrículas instalados en las salidas y entradas de las ciudades a aquellos coches que, o bien tengan denegada la ITV o bien no la hayan pasado. En un primer aviso se informa al conductor de la infracción, y si es reincidente se sancionará con 500 euros a los usuarios con la ITV denegada y con 200 con la ITV caducada.

La ITV es fundamental para la seguridad vial ya que la antigüedad media de los vehículos en los que viajan las víctimas mortales de accidentes en carretera va aumentando mes a mes. Se considera que el riesgo de fallecer o resultar herido grave se multiplica por dos al comparar los accidentes ocurridos con vehículos de 10 a 15 años de antigüedad, en relación con los de menos de 5 años.

Por último, no olvides que si no tienes la ITV en vigor el seguro no se hará responsable en caso de accidente.

El responsable de tener en vigor la ITV es el titular del vehículo, aunque el boletín de denuncia sea entregado por los agentes a la persona que conduzca en ese momento el coche.