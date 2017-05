Karen Armstrong, princesa de Ciencias Sociales

Karen Armstrong (Wildmoor, Reino Unido, 1944), experta en religiones monoteístas, ha sido galardonada este mediodía con el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales por la profundidad de sus estudios comparativos sobre el judaísmo, el islam o el cristianismo. Así, el jurado ha destacado su “inmensa labor bibliográfica e investigadora” y su compromiso con la divulgación de un “mensaje ético de compasión, paz y solidaridad”. Asimismo, Con este premio a la conferenciante, articulista y erudita, quiere dar relevancia al estudio de las religiones para “comprender la sociedad y el mundo contemporáneo”.

La sucesora en esta categoría de otra británica, Mary Beard, ingresó con apenas 18 años en el convento de la Sociedad del Santo Niño Jesús y comenzó sus estudios en la Universidad de Oxford. En 1969 decidió abandonar la vida religiosa tras una crisis de fé y se centró en obtener su licenciatura en Literatura Contemporánea. En los setenta, se centró en la enseñanza en la capital británica: primero en el Bedford College de la Universidad de Londres (1973-76) y más tarde como profesora de inglés y jefa de Departamento en la Escuela Femenina James Allen (1976-81).

Un año más tarde, publica su primer libro y en 1983 escribe y presenta una serie documental sobre san Pablo en Channel Four. Luego vinieron tres series más y una decisión: investigar y difundir los entresijos sobre las tres grandes creencias monoteístas. Antes, en 1982 había publicado ‘Through the Narrow Gate’, un relato autobiográfico publicado por entregas en ‘Daily Express’ al que luego siguió ‘The Spiral Staircase’ (2004).

Profesora de Cristianismo en el centro rabínico Leo Baeck College de Londres y miembro del Grupo de Alto Nivel de la Alianza de las Civilizaciones desde 2005, Armstrong está considerada una referencia internacional en el estudio comparativo del islamismo, el judaísmo y el cristianismo. Sus libros ‘Una historia de Dios: 4.000 años de búsqueda en el judaísmo, el cristianismo y el islam’ (1993), ‘The Battle for God: Fundamentalism in Judaism, Christianity and Islam’ (2000) fueron éxitos de ventas, y es autora de otros 20 títulos más sobre la fe, las principales religiones, los elementos comunes entre ellas, y el papel que juegan en el mundo moderno.

Entre sus obras, que han sido traducidas a numerosos idiomas, destacan ‘Holy War: The Crusades and Their Impact on Today’s World’ (1988), ‘Historia de Jerusalén: una ciudad y tres religiones’ (1996), ‘La gran transformación: El principio de nuestras tradiciones religiosas’ (2006) e ‘Historia de la Biblia’ (2007).

Sus estudios y libros sobre el islam, como la biografía sobre Mahoma, la dieron a conocer como pensadora e investigadora entre la comunidad musulmana británica y estadounidense. En sus obras, Armstrong ha encontrado en la compasión el elemento común a todas las religiones, entendida como la empatía y el interés hacia el prójimo. Con el objeto de recuperarla como centro de la ética y la religión lanzó en 2009 el movimiento Carta por la Compasión, convertido en organización internacional para promover el trabajo conjunto por la paz.

Oficial de la Orden del Imperio Británico, Armstrong ha recibido, entre otras distinciones, el Premio TED en 2008, el Building Bridges de la Asociación de Científicos Sociales Musulmanes y el The Freedom of Worship de la Fundación Roosevelt y el Instituto Roosevelt.