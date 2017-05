El informe ‘Nativos de la crisis: los niños de la llave’, realizado por Educo, recoge que «el 77% de los hogares de trabajadores pobres con hijos no recibe ninguna ayuda o subvención», es decir, 8 de cada 10, generalmente porque «estos hogares superan los baremos y condiciones para recibir ayudas o subvenciones, que se focalizan en familias sin ingresos», según señala Clarisa Giamello, directora de Educación y Acción social de la ONG estatal.

Muchos de los menores que viven en hogares de trabajadores pobres son lo que se conoce como ‘niños de la llave’ porque tienen la llave para ir a casa después de la escuela, ya que sus padres no pueden ir a recogerlos ni estar con ellos por las tardes porque están trabajando y no tienen recursos económicos para apuntarlos a actividades extraescolares o buscar un cuidador. La ONG estima que en España hay 580.000 ‘niños de la llave’ de entre 6 y 13 años que se quedan solos toda la tarde durante las vacaciones escolares. Otro dato relevante que recoge el estudio es que el 58% de los hogares de trabajadores pobres con niños de entre 3 y 16 años, a pesar de tener ingresos económicos, no pueden irse de vacaciones ni una semana.