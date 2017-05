Cerca de 40.000 familias vascas tienen dificultades graves para pagar su casa

Cerca de 40.000 familias vascas tienen problemas graves para poder pagar cada mes la hipoteca o el alquiler de su vivienda. Los datos del último informe realizado por el Observatorio Vasco de la Vivienda desvelan que de 38.616, de un total de 863.556, tienen serias dificultades para hacer frente a este desembolso. En concreto, el estudio 'Los efectos de la crisis: la respuesta de la política de vivienda a los desahucios y sobreendeudamiento' recoge que el 3,4% de los núcleos familiares de la Comunidad Autónoma, 18.860, tiene problemas graves con la hipoteca, mientras que un 3,6% (19.756) los tiene con los arrendamientos. Pero el panorama se complica si se tiene en cuenta que otras 22.385 tiene también dificultades para hacer frente a ese gasto, aunque no tan graves como en las primeras. En total supone 61.000 familias, un 7%.

A la hora de evaluar esos datos, el informe señala que «en cualquier caso, los procesos de desahucio y ejecución hipotecaria corresponden a los casos más extremos, y no muestran toda la realidad de muchas familias que tienen problemas para hacer frente al pago de su vivienda». En este sentido el estudio alerta de que los colectivos con rentas más bajas siguen teniendo dificultades para hacer frente a los pagos relacionados con la vivienda y apunta que el 20% de las familias de Euskadi tiene unos ingresos anuales inferiores a 9.000 euros.

El deterioro del nivel de renta en esas familias ha llevado a reducir la capacidad para hacer frente a los pagos de la vivienda. En relación con el número de desahucios practicados en 2016, llama la atención que la mayor parte de ellos corresponde a inmuebles arrendados, concretamente el 65,8%, una proporción similar a la de años anteriores. Las ejecuciones hipotecarias presentadas ha descendido en los últimos años. En 2016 se realizaron 751. Los desahucios fueron 960.

Cambio de tendencia

A pesar de ello, los indicadores del mercado hipotecario muestran a partir de 2014 un cambio de tendencia respecto a la restricción del crédito iniciada en 2007, cambio derivado de la reducción del nivel de endeudamiento de las familias en los años previos, las mejores expectativas respecto a la economía y el empleo, y un menor coste de financiación. «En cualquier caso, la política monetaria expansiva de bajada de los tipos oficiales tiene su origen poco después del inicio de la crisis, lo que ha contribuido a reducir, a partir de 2008, el esfuerzo inversor medio de las familias, situándolo en niveles más 'razonables', por debajo del 30% de sus ingresos», lo que supone una reducción significativa respecto a los máximos alcanzados en 2007 y 2008, cuando se acercaba al 50%, en una evolución que se puede asociar en gran medida a la que han seguido los tipos de interés.

El año pasado se constituyeron cerca de 28.000 hipotecas menos que en punto álgido del mercado hipotecario en 2006, lo que implica una reducción del 64% en la última década. Por otra parte, la reducción es aún mayor en la cantidad de crédito solicitada (69,7%), lo que supone que el importe medio de las hipotecas concedidas sea menor que al inicio de la crisis. En cualquier caso, a partir de 2014 se aprecia un cambio de tendencia que se va consolidando.

De hecho, la bajada de tipos de interés ha ayudado a reducir desde 2008 el esfuerzo inversor de las familias en Euskadi, que entonces dedicaban de media el 47,1% de sus ingresos a pagar la vivienda, mientras que ahora ese esfuerzo está «en niveles más razonables» al situarse por debajo del 30%.

Esto supone en términos generales una mayor facilidad para afrontar los pagos derivados de la vivienda y así lo refleja la reducción que experimenta en paralelo por la cifra de ejecuciones hipotecarias, que se reducen un 40% entre 2009 y 2016, «pero la realidad muestra que los colectivos situados en los niveles más bajos de renta siguen teniendo dificultades, y que aspectos como la ayuda familiar, la intervención pública o la presión social y mediática han contribuido de un modo decisivo en esta mejora de las cifras».

El Departamento de Administración Pública y Justicia del Gobierno Vasco cuenta con un servicio gratuito de profesionales expertos para ayudar a las personas que no pueden hacer frente a su préstamo hipotecario para renegociar su deuda con las entidades financieras, siempre que el préstamo no supere los 35.000 euros, se haya fracasado en el intento de renegociar la deuda con la entidad financiera y no se haya iniciado el procedimiento judicial de ejecución del desahucio. Los datos reflejan una menor demanda del servicio que en otras comunidades. Las consultas atendidas rondan las 150 anuales, y el número de expedientes abiertos ha crecido paulatinamente. Los responsables del informe destacan «la mejora en la ratio de expedientes resueltos con acuerdo favorable, que al inicio del servicio se situaba en torno al 60% y en 2015 alcanzó el 81%». En ese último año, en Gipuzkoa se realizaron 4 mediaciones de las que se resolvieron satisfactoriamente 3.