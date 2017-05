Miles de fans ya vibran con Guns N’ Roses

Miles de fans ya disfrutan a estas horas de la noche del hard rock de los míticos Guns N’ Roses. Los californianos celebran la reunión de los miembros originales de la banda (la primera en más de dos décadas) con parada en el estadio de San Mamés, que se estrena esta noche como pabellón de conciertos.

Los asistentes con pase de pista han sido los primeros en acceder al recinto, a las 18.00 horas, tras horas de espera. Algunos, desde ayer, cuando plantaron sus tiendas de campaña. A pesar de las largas colas (dos, una a cada lado del estadio), que han llegado a rodear por completo la zona de entrada al campo, los fans han entrado en apenas unos minutos, de forma ordenada y rápida.

Quedaban aún tres horas hasta el concierto y una hasta el primer telonero, pero la intensificación en las medidas de seguridad a raíz del atentado durante un concierto de Ariana Grande en Manchester en el que murieron 22 personas ha obligado a levantar las vallas con antelación para evitar aglomeraciones y realizar los cacheos oportunos.

A pesar de la rapidez en las puertas, no pocos asistentes han acabado en la zona de incidencias por problemas con sus entradas. Con una medida de 45 minutos de espera, algunos daban las gracias por no haber apurado más tiempo en la calle. «Menos mal que he intentando pasar pronto. El problema es que mi chico ha entrado y yo me he quedado fuera, y con tanto tiempo aquí ya va a pensar que me he perdido», se quejaba Marta, una joven pamplonesa que celebra que acaba de graduarse en Magisterio al ritmo de Axl Rose.

Más allá de los cacheos regulares (no se permite comida, bebida, objetos contundentes ni cámaras fotográficas o de vídeo profesionales) y la comprobación de que la entrada es válida, el asistente no debe pasar más controles. Eso sí, la presencia policial en el exterior es constante, con 400 agentes de cinco unidades más otros 80 de la seguridad privada de la organización vigilando los alrededores.

Hasta 40.000 personas acudirán esta noche al espectáculo de los angelinos, que vuelven a los escenarios respaldados de la mayor parte de la banda original. «Pensaba que jamás volvería a verlos», se alegra Albert, de Barcelona. «Cuando nací ya se habían separado» (tiene 22 años).

Los más jóvenes llegaron a primera hora de la mañana, otros anoche. Pero según se acerca la hora de la ‘jungla’ la Edad media sube. «Llevó 25 de mis 40 años de vida escuchándolos», cuenta un venezolano afincado en Galicia. «Pensé que no volverían nunca; tenían muchos problemas, muchas luchas de ego, en especial Axl». Esa carisma que tanto caracteriza al cantante se subirá a un escenario erigido dentro de una Catedral. Esta noche, Bilbao será la cuidad paraíso.