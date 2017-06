«Dar una botella de agua es asegurar la muerte a alguien»

No tiene palabras para describir lo que ha vivido. Recién llegado de su última misión en el Mediterráneo, Audric Pons relata con la frialdad de un profesional de las emergencias, pero con la emoción y sensibilidad de quien ha visto de cerca el drama de los refugiados cuál es la situación en ese mar convertido en cementerio. «Nadie se imagina lo que pasa allí. Es locura y tensión», reconoce el socorrista. Tras casi quince días en el mar navegando y «barriendo» la zona que les marcaban desde Roma, Pons ha vuelto a tierra con la sensación de haber cumplido con su trabajo pero con la impotencia de no haber podido hacer más. «No sabes lo que es no poder subir a nuestro barco a más refugiados porque vamos al máximo de nuestra capacidad», admite con resignación. «Lanzas mensajes de Mayday para que venga otro barco, intentas hacer lo posible para que alguien pueda socorrerles y normalmente vienen, pero no siempre. Un día tuvimos que dejar a tres botes en el agua porque nos dijeron que nos marcháramos que iban a ir los guardacostas italianos. No fueron. No volvimos a saber nada de esas personas», admite este joven que dejó aparcada su carrera de Publicidad y Relaciones Públicas para ir a rescatar refugiados a la costa de Lesbos en 2016 y ahora, después de ver la miseria, se siente incapaz de crear esloganes.

Acostumbra a mantenerse vivo durante horas por los subidones de adrenalina propios de estas situaciones, sabe bien lo que es pasar una noche de guardia frente a una hoguera en una playa de la isla griega y ensayar maniobras con el resto del equipo en las peores condiciones meteorológicas, pero «el Mediterráneo te pilla de sorpresa. Un día llegas, miras hacia delante y empiezas a contar botes. En 23 me paré. Son miles de personas», sentencia.

«En el mismo mar unos se juegan la vida mientras otros navegan en el velero»

Las playas libias que se extienden entre Trípoli y la frontera con Túnez se han convertido en el centro de operaciones de las mafias que trafican con seres humanos, a los que cobran cerca de 1.500 euros por un viaje destinado en muchas casos a la muerte. La mayoría de los refugiados viajan en botes de plástico o de madera similares a los que cruzaban el Egeo. «Son botes un poco más grandes que los que los veíamos en Lesbos, algunos incluso son de madera. Hemos visto a muchos bebés abordo, uno de tan solo diez días que viajaba con su padre y una amiga de la madre, que había muerto poco después del parto. A mucho sirios y sudafricanos que viajan sin equipaje para pesar menos y descalzos para no pinchar el bote», relata Pons.

«Cuesta ver una situación así, pero te tienes que concentrar y empezar a ayudar. Lo primero que hacemos es un reconocimiento rápido para ver cómo están los refugiados y migrantes, luego vemos que los botes no estén pinchados y, a posteriori, empezamos a repartir chalecos salvavidas. Están contentos y aplauden al verte llegar, pero a la vez están desesperados, se tocan la garganta porque tienen sed y nos piden agua. Pero no podemos darles botellas porque eso sería asegurarse la muerte de una o dos personas del bote», relata el voluntario.

Las políticas migratorias europeas de cierre de fronteras están arrojando a los migrantes a las rutas más peligrosas para atravesar el Mediterráneo, abocados a un naufragio seguro si no son rescatados por ONG. Más de 60.000 migrantes y refugiados han llegado este año a las costas del sur de Europa a través del Mediterráneo, mientras que unos 1.500 han perdido la vida por el camino, según el último balance de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Los datos reflejan un drástico incremento en el número de llegadas --60.521 este año frente a 193.333 en 2016--, pero en cambio alertan de una subida en la cifra de fallecidos. Si el año pasado por estas fechas habían muerto 1.398 personas, este año ya han perecido 1.530, en su mayoría (1.442) en la ruta hacia Italia. Estas víctimas son las registradas, otras muchas no lo son porque no se encuentran los cadáveres.

Depués de haber estado durante 17 horas en diferentes rescates, de haber aguantado el nivel de trabajo que requieren este tipo de situaciones, Pons se queda con dos momentos de su misión: «la cara de un chico al que le regalé una camiseta después de que estuviera ayudándome a repartir comida y la forma de mirarme de uno de los refugiados por los que casi pierdo mis brazos. Fue un momento de tensión porque el mar estaba muy picado y yo tenía al hombre agarrado por los brazos y el bote de madera le iba a caer encima. Me miro sabiendo que se iba a morir. Gracias a mis compañeros que reaccionaron en veinte segundos pudimos evitar lo peor. Piensa que en el mismo mar, hay gente que va en velero y otros se jugan la vida», sentencia Audric Pons.

Rumbo al #Maydayterraneo

La estampa sigue siendo la misma en la isla de Lesbos. «Siguen llegando barcos, pero muchos menos. Los que lo hacen llegan al norte de la isla que está más cerca de la costa turca y donde no hay tanto control», recalca Onio Reina, director de PROEM-AID, la oenegé sevillana que, desde hace unas semanas intenta recaudar fondos conjuntamente con Salvamento Marítimo Humanitario de Gipuzkoa para fletar un buque de rescate en el Mediterráneo.

A pesar de las horas en el mar, de las continuas formaciones para mejorar las técnicas de los rescates a estos voluntarios todavía les sobran fuerzan para seguir buscando soluciones al drama de los refugiados. Ante la desoladora situación que están viendo en el Mediterráneo y tras varios meses de trabajo buscando la forma más efectiva de participar en el dispositivo de rescate de las ONGs y siguiendo las indicaciones y consejos de otros profesionales desplegados en la zona, Salvamento Marítimo Humanitario, junto con la asociación sevillana PROEM-AID, han puesto en marcha el Proyecto Aita Mari - #MayDayTerraneo, consistente en el flete de un buque de rescate en la región.

El proyecto, que tendrá una duración estimada de cuatro meses, tiene como objetivo reforzar la presencia de buques de rescate en la zona en el periodo que se estiman con más flujo de personas. El gran problema con el que se encuentran quienes operan en las islas sigue siendo la financiación. Por ello, para que puedan seguir salvando vidas piden donaciones a través de su web o en el número de cuenta de Triodos Bank: ES59 1491 0001 2330 0008 3136

Hasta que consigan la financiación prevista, PROEM-AID, que sigue a diario operando en la isla de Lesbos, retomará el proyecto 'Agua', que tanto éxito tuve el año pasado entre los niños refugiados. «Queremos ayudarles a superar el miedo que le han podido coger al mar. Este año contaremos con pedagogos, profesores como voluntarios que entraran con los niños al agua y los profesionales de emergencias estarán en la orilla supervisando todas las maniobras», narra Reina.