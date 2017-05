Loinaz: «No existe un recurso específico para medir el riesgo del menor»

Ismael Loinaz, doctor en Psicología por la UPV/EHU, criminólogo y profesor de la Universidad de Barcelona, se dedica principalmente a la evaluación del riesgo de violencia de género, con el que se trata de medir el peligro que afronta la víctima maltratada a la hora de adoptar medidas de protección.

- ¿Cómo se evalúa ese riesgo?

- El principal foco de la evaluación es la mujer víctima y para ellas se han diseñado los protocolos. Pese a ello, se puede incluir a terceras personas que puedan estar en riesgo y hacer extensivas las medidas de protección. En este caso, los hijos compartidos con el agresor o los propios de la víctima de una pareja anterior. En la actualidad, no existe una herramienta específica para estos hijos en posible riesgo, algo que podría resultar de interés en algunos casos. Sí se tiende a incorporar indicadores que hagan alusión a los mismos: agresiones a terceras personas, amenazar con hacer daño a los hijos, violencia en presencia de los hijos...

- ¿Quién evalúa ese riesgo?

- Principalmente se efectúa por cuerpos policiales, en el momento de interponer una denuncia. La Ertzaintza, en concreto, tiene un sistema de evaluación que puede considerarse modelo de referencia. Esta protección es independiente de la actividad judicial. Fuera del ámbito policial, pueden efectuarse valoraciones en contextos jurídico-forenses, sanitarios y, en última instancia, en contextos penitenciarios una vez el agresor ya ha sido condenado. Otros tipos de valoraciones se pueden efectuar en servicios sociales pero están más vinculadas a la detección de desprotección o maltrato a menores.

- ¿Pueden equivocarse esas evaluaciones?

- Son muchos los factores que determinan un nivel de riesgo y muchas veces no conocemos estos factores hasta que ocurre un acto indeseado. Al margen de que las estimaciones no siempre sean acertadas (bien por exceso porque atribuyen un riesgo superior el real a un caso, o por defecto porque se estima como bajo un riesgo que termina en una agresión grave), muchas veces no se dispone de información suficiente.

- Que no haya denuncia.

- Sí. Además, hay casos muy graves (homicidios, por ejemplo) cuyos perfiles, incluso conociendo el desenlace final, son de riesgo bajo. Hemos mejorado mucho y tratamos de ofrecer las medidas de protección más adecuadas, pero evidentemente la predicción del riesgo no es un ciencia matemática y es un método con niveles de error.

- ¿Qué riesgos hay de que un maltratador ejerza esa violencia también hacia el hijo?

- La cuestión del riesgo no es sencilla. No todos los agresores de pareja agreden a sus hijos, y muchos padres y madres que agreden a sus hijos no se ven implicados en violencia de género. Carecemos de datos claros al respecto. En cualquier caso, si hay indicadores como amenazas o violencia hacia los menores, el riesgo debe ser valorado como alto.

- ¿Existen las suficientes herramientas legales para proteger a un menor de una posible situación de violencia?

- Solo recientemente se ha comenzado a pensar en «las otras víctimas de la violencia de género». No solo los hijos que presencian y viven la violencia, sino también familiares que la padecen o aquellos que deben convivir con el asesinato de su hija. Evidentemente, creo que aún podemos mejorar mucho los sistemas de evaluación y protección.