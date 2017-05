Expertos piden que se apliquen las medidas de protección a los hijos de mujeres maltratadas

Son los hijos de la violencia de género, a los que durante mucho tiempo se les ha considerado las víctimas invisibles de una lacra que sufren tanto como sus madres. La realidad de los menores expuestos al maltrato en sus hogares, como testigos de la violencia hacia su madre o como víctimas físicas en primera persona, recibe una atención pública más silente, que emerge cuando ocurren episodios como el asesinato este mes de un niño en A Coruña a manos de su padre, condenado por maltrato. El parricidio, el quinto en lo que va de año, reabre delicados debates como el de si hay que prohibir las visitas a los padres maltratadores cuando hay una separación y revela, una vez más, la especial vulnerabilidad de la infancia en un entorno de violencia. En esa trágica lista también está el nombre de Markel, asesinado el pasado día 2 en Alcobendas junto a su madre, la eibarresa Rakel López Airas, por la pareja de ésta.

Además de recibir la condena social, los últimos crímenes han reavivado las voces críticas sobre cómo se está aplicando la ley de protección a la infancia y adolescencia, aprobada en 2015. La norma supuso un antes y un después en el reconocimiento como víctimas directas de los niños, niñas y adolescentes expuestos a la violencia de género, lo que conlleva medidas asociadas de protección (una orden de alejamiento, por ejemplo, o suspender el régimen de visitas) y de recursos de atención y recuperación, igual que ya se hacía con las mujeres maltratadas. «Lo que hace falta ahora es que su aplicación sea efectiva», reclama Eva Silván, responsable de Save The Children en Euskadi.

El hecho de vivir expuesto a la violencia significa también ser víctima directa, vino a decir la ley. Los datos oficiales hablan de que un 63% de los hijos de mujeres víctimas son testigos de la violencia machista, y que de ellos, el 64% sufrieron en su propia persona la violencia de los agresores de sus madres, según recoge la macroencuesta sobre violencia de género de 2015 que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad realiza cada cuatro años.

Se tiene una buena ley pero está infrautilizada, lamentan desde Save The Children. «Los instrumentos legales existen, lo que hace falta es que se conozcan por los jueces y juezas y que se apliquen en aras de la protección del menor, y sobre todo del interés superior del menor. Porque en muchos casos no se está haciendo», incide Silván, que apela a no bajar la guardia con medidas cautelares cuando se ha denunciado el maltrato pero todavía no hay sentencia.

1.307 denuncias por violencia de género se presentaron en los juzgados de Gipuzkoa el año pasado, un 14% más que en 2015.

33% han aumentado en los últimos cuatro años las atenciones a menores en el programa de tratamiento psicológico de la Diputación de Gipuzkoa, que ofrece también a mujeres maltratadas. En total, el año pasado se atendió a 539 menores y en 2012 fueron 404.

Replicar la violencia

Ignacia Arruabarrena, profesora de Psicología de la UPV/EHU, también aplaude el avance legal y pide mejoras en su aplicación. «La asignatura pendiente no es tanto dotar de más medidas, aunque podría ser necesario en algún caso, sino asegurar que existen los recursos materiales y humanos suficientes para ponerlas en marcha, hacerlo de forma ágil, asegurar la coordinación entre los servicios y administraciones implicadas, y reforzar las actuaciones dirigidas a la prevención y la intervención precoz», sostiene.

La huella que deja el maltrato en los hijos de las víctimas, en sus diferentes formas, frecuencia e intensidad, obliga a extremar esa atención temprana. «En la etapa infantil se encuentra mayor probabilidad, entre otros, de problemas de salud, ansiedad, depresión, agresividad, dificultades en las relaciones interpersonales, o dificultades de adaptación y rendimiento escolar. Por su parte, en la adolescencia y madurez, se ha asociado a abandono escolar, conducta antisocial o violenta, consumo de drogas, desempleo, o revictimización», detalla Arruabarrena.

El riesgo de que esos menores repliquen esos comportamientos violentos en la edad adulta, bien como víctimas bien como agresores, existe. Algunas investigaciones sugieren que entre el 30 y 35% de estos niños y niñas se verán envueltos en la violencia de género en la madurez. No obstante, añade la experta, no todos sufren el mismo impacto e incluso hay algunos que tendrán un desarrollo sano gracias a factores «compensadores», como figuras adultas de apoyo.

Una gran parte de los menores necesitarán la ayuda de un profesional para reparar esa herida. «Algunos necesitarán apoyo psicológico, otros, una terapia más intensa y prolongada. Pero no siempre lo requerirán. En algunos casos, será suficiente con la intervención de apoyo hacia las figuras parentales, que al salir de la situación de violencia y recuperarse, reforzarán su capacidad para cuidar proteger y 'sanar' a su hijo o hija», puntualiza.

Los servicios sociales de la Diputación entran en esa fase posterior, con un programa de intervención psicológica que en los últimos cinco años ha visto crecer un 33% las atenciones a menores, y también en la etapa previa de prevención. El Departamento foral de Política Social subraya «el gran esfuerzo que se está haciendo en prevención» con recursos psicológicos y socioeducativos, para intentar que el menor no sea separado de la familia siempre que se asegure su bienestar.

LAS FRASES



Eva Silván Save The Children «En muchos casos los jueces no está aplicando la ley en aras al interés superior del menor» Ignacia Arruabarrena Profesora de Psicología de la UPV «La asignatura pendiente no son más medidas, sino asegurar recursos para llevarlas a la práctica»

¿Prohibir las visitas?

El debate sobre si se tienen que prohibir las visitas de un padre condenado por maltrato a un hijo refleja su complejidad. «Creo que es un error intentar responder a esta pregunta de forma genérica -sostiene Arruabarrena-. Las decisiones sobre el contacto entre los niños y sus progenitores deben basarse en el principio del interés superior del niño. Esto requiere una valoración individualizada de cada caso. En mi opinión, si la relación del niño con el padre es beneficiosa para el menor y no presenta riesgos, deberá facilitarse. En caso contrario, deberá suspenderse o controlarse hasta que se den esas condiciones. Si por la urgencia del caso el contacto del niño con el padre fuera suspendido de forma cautelar, ese período de transitoriedad debiera ser lo más breve posible».

Eva Silván, de Save The Children, también defiende que cada denuncia de maltrato en el que haya un menor implicado se estudie de forma individualizada y no se apliquen fórmulas universales. Pero recalca la condición de víctima reconocida por la ley del menor. «A un padre que es condenado por agredir a su mujer y por lo tanto por someter al niño o a la niña a una situación de violencia, se le deben prohibir las visitas o el contacto con ese menor, que es también víctima. Lo que pasa es que todavía en muchos casos se sigue utilizando el término de víctima indirecta. Tiene que darse una toma de conciencia efectiva de la sociedad, y dentro de ella del sistema judicial, de que el menor por el hecho de estar expuesto a la violencia es víctima directa de esa violencia».