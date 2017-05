Las diez claves por las que los vascos se resisten a tener niños

8

En el pasado, los hijos eran casi una inercia para un matrimonio. Si no se tenían, se daba por hecho que alguno de los dos miembros tenía problemas de fertilidad. Algo que con el tiempo ha ido cambiando. «El porcentaje de mujeres que no han tenido hijos al final de su vida reproductiva ha aumentado del 9% entre las nacidas en 1940 al 13% entre las nacidas en 1965 y al 20% entre las nacidas en 1970. Para algunas personas, no tener hijos es una elección deliberada, porque, al contrario que en el pasado, hoy en día prácticamente no hay estigma social», aclara Castro. Sin embargo, en la mayoría de encuestas sobre intenciones reproductivas, la proporción de personas que declaran no desear hijos es relativamente pequeña (generalmente por debajo del 5%). ¿Qué revela este desajuste? Que mucha gente que hubiese querido se ha inhibido al considerar que no reunía las condiciones personales, familiares y laborales óptimas que le hubiesen permitido asumir los costes -directos e indirectos- de un hijo. «Muchas veces, este aplazamiento inicialmente transitorio se convierte en definitivo si las condiciones apropiadas tardan en alcanzarse», apunta Teresa Castro. Por su parte, el sociólogo Unai Martín, hace un llamamiento a la reflexión: «La pregunta no es por qué la gente no tiene hijos, sino cómo puede ser que la gente en las condiciones actuales los tenga».