«Somos lo que quedó del niño que fuimos»

Javier Urra lleva «toda la vida» trabajando con jóvenes. En los juzgados de menores aprendió a bucear entre los torbellinos emocionales que sacuden a los más pequeños y hace ya veinte años saltó a la arena pública al ser nombrado el primer Defensor del Menor de España. Un aprendizaje de décadas que le ha hecho recalar en Bilbao, donde participa en un congreso sobre violencia filiopaternal, y que ha cristalizado en 'Primeros auxilios emocionales para niños y adolescentes: guía para padres'. Con el libro, el doctor en Psicología busca orientar a todos esos progenitores con dificultades a la hora de relacionarse con esos locos bajitos que crecen a trompicones en la habitación de al lado.

Urra es consciente de que, en ocasiones, el temor es consustancial a la propia paternidad. Más cuando noticias como el atentado de Manchester copan las páginas de los diarios y azuzan nuestros fantasmas. Sin embargo, este terapeuta de bigote espeso y verbo fluido aboga por huir de la sobreprotección. «Si dejas crecer un árbol en sociedad tendrás un roble. Si estás sobreprotegiendolo tendrás un bonsái», resume. Asumir que los riesgos como el alcohol, las drogas, la anorexia o el 'bullying' van a estar revoloteando alrededor de los más pequeños es, a su juicio, indispensable. «A veces queremos protegerlos, pero el niño se hace como el cristal, que es muy duro, pero profundamente frágil. Y los niños tienen que ser como las pelotas de tenis, que se deforman cuando chocan contra el suelo, pero luego vuelven a su ser».

Contra la desesperanza existencial

Para tratar de evitar que chavales se resquebrajen emocionalmente, su guía literaria ofrece algunas posibles «vacunas y antídotos». Se trata de un imperativo ético, más en una sociedad en la que uno de cada cinco menores sufren problemas psicológicos. El estrés, los acelerados ritmos de vida, son algunos de los factores que lo explican. Pero el psicólogo va más allá. «Hay niños con vacío vital. He visto a chavales de dieciséis años con una desesperanza absoluta. Y eso es terrible porque puede dar lugar a ideas irreversibles o a buscar atajos en el alcohol, en otras drogas, en tener sexo por tenerlo, entendiendo casi que eso es amor...».

La mirada de Urra hace una radiografía social exhaustiva que da un tirón de orejas a los poderes públicos, a quienes pide que no descuiden los cuidados psicológicos de los más pequeños. «Estamos en una sociedad en la que todo el mundo va al fisioterapeuta cuando le duele algo, pero la gente está con muchos desequilibrios emocionales». Trastornos que pueden dejar muescas imborrables si no se tratan en unos años clave a la hora de definir la identidad. «La OMS dice que el 70% de las patologías que tenemos los adultos vienen de la infancia. La sociedad dice que los niños son el futuro, pero los niños son el presente. Nosotros somos lo que quedó del niño que fuimos. Por eso el tiempo de la infancia es tan esencial».

«Protegemos al niño y se hace como el cristal, duro pero profundamente frágil. Y tiene que ser como una pelota, que se deforma al chocar contra el suelo, pero luego vuelve a su ser»

¿Cómo cuidarles? Urra, amigo de las metáforas, huye de las recetas absolutas. «Para preparar el buen bacalao al pilpil no se puede usar el microondas. Requiere tiempo, mimo, criterio». No obstante, perfila algunas claves. La primera pasa por no ponerles una venda ante la vida y la crudeza que lleva implícita. «Tienen que saber que la gente se muere, y que ellos, sus padres, sus abuelos, también se van a morir. Les llevaría sin dudarlo a hospitales como Cruces para que entiendan que hay niños que sufren y que es una tontería estar enfadados porque no te han comprado unas zapatillas». Ahora, que se acerca el verano y el tiempo de saborear la vida con lentitud, el psicólogo no duda. «Deben ir a campamentos, que aprendan lo que es la austeridad, que estén en contacto con la naturaleza y practiquen el compartir. Que por la noche estén solos y miren las estrellas y se pregunten lo que tengan que preguntarse».

Solo así podrán responder a la única pregunta que el experto considera fundamental. «Lo esencial es enseñarle al niño que el día que vaya a morir la única pregunta inteligente que se puede hacer es: '¿Mereció la pena?'». Que cada uno busque su respuesta.