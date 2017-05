La mejor reacción de una chica a la que le pidieron una foto desnuda

Las redes sociales han alabado la actitud de Par, una joven de Nueva Zelanda, que tuvo una genial reacción ante el comentario y la petición que le realizó un chico a través de mensaje privado en Twitter.

El joven no conocía nada a la chica pero tras hablar varios minutos con ella no dudó en pedirle una foto desnuda. Ella lejos de molestarse le pidió que esperara un segundo y poco después le envió una imagen que parecía estar cargando antes de descargarse, en realidad no era una imagen desnuda, sino una imagen que simulaba otra descargándose.

Él impaciente le aseguró varias veces que la imagen no se descargaba, y ella se la volvía a enviar. Finalmente, el joven desistió pero ya era demasiado tarde, ella le humilló publicando la conversación en Twitter.

I'VE BEEN SENDING HIM A PICTURE OF THE LOADING SIGN AND HE STILL HASNT REALISED LMAO pic.twitter.com/TiPGT3p3s8