La carta de una madre a su desobediente hijo que causa sensación en Internet

La madre, harta de la desobediencia del hijo, le envió una carta con unas cuantas cuestiones muy concretas y claras. Lo que en principio no iba a ser otra cosa que un tema privado entre una madre y un hijo adolescente un tanto rebelde, ha trascendido fuera del ámbito familiar y la madre, abrumada, se ha encontrado con un centenar de adhesiones en Facebook de personas en la misma situación que la apoyan.

Lee esta carta que aparece publicada en el portal 'porquenosemeocurrio.net' y plantéate qué harías tú si te ves que estás hasta el moño.

La misiva

“Querido Aaron:

Como parece que has olvidado que tienes sólo 13 años, y que yo soy tu madre, y como te niegas a aceptar el control, creo que necesitas una lección sobre independencia. Como dices que ganas tu propio dinero, va a ser más fácil pagar por todas las cosas que yo he comprado para ti antes.

Si quieres usar tu propia lámpara, o utilizar Internet, tienes que pagar una parte de su coste de los siguientes servicios:

Alquiler: 430 dólares

Electricidad: 116 dólares

Internet: 21 dólares

Comida: 150 dólares

También tendrás que tirar la basura los lunes, miércoles y viernes, y pasar la aspiradora esos días. Tienes que limpiar tu cuarto de baño todas las semanas, hacer tu propia comida y limpiar cuando hayas terminado. Si no lo haces, te cobraré un extra por la limpieza que tenga que hacer por ti.

Si decides que prefieres ser mi hijo otra vez, en lugar de mi inquilino, podemos discutir los términos de nuevo.

Saludos,

Mamá”

Luego tomó una foto a la carta y subió la imagen a sus redes sociales; ella no lo quería así, pero desató una oleada de reacciones encontradas, miles de personas compartieron la publicación generando una marea que Heidi no esperaba. Fue tal que escribió al respecto:

“Mi hijo gana dinero a través de Youtube, y en principio la idea no era publicar la carta. Pensaba que sólo la familia y los amigos iban a verlo, y no entiendo cómo me han llegado 100 nuevas solicitudes de amistad en Facebook de repente. Pensé incluso que mi cuenta había sido secuestrada. Podría haber eliminado la publicación de la carta, pero ahora la han visto y compartido muchas personas”.

La polvareda que se ha levantado en torno a su medida le obligó a aclarar seguidamente: “No soy ninguna dictadora o maltratadora que intenta controlar a su hijo. Soy sólo una madre que tiene todo el derecho del mundo a poner reglas y a establecer consecuencias para sus actos”.