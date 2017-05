Recupera la silla de ruedas de su hijo gracias a las redes sociales

Alejandro Ramírez, de la Línea de la Concepción, en Cádiz, había denunciado, a través de Facebook, el robo de la silla de ruedas de su hijo discapacitado. Era una silla adaptada y había sido sustraida en la playa de la Atunara, en La Línea. Concretamente, a la altura del restaurante La Marina.

Ramírez decía no entender «cómo puede existir gente tan mala en este mundo» a la vez que señalaba que la silla adaptada le servía a su hijo, Alejandro, para poder desenvolverse en su día a día, «tanto para salir como para ir al colegio».

El padre de Alejandro no quiso darse por vencido e invitó a los usuarios de Facebook a compartir la publicación y pedía que, si alguien veía la silla anunciada en alguna red social, «que me avise por privado». La respuesta de los usuarios no se hizo esperar y la publicación fue compartida más de 40.000 veces. Y el robo tuvo un final feliz.

La silla había aparecido. «Nos la ha traído la Policía sana y salva», hecho que atribuía, en parte, al eco encontrado en los medios de comunicación.