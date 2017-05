Un león marino arrastra al agua de un mordisco a una niña en Canadá

Susto mayúsculo con final feliz. Es, en resumen, lo sucedido este sábado en el puerto de Richmond (Vancouver), donde un león marino emergió de un salto del agua, agarró de un mordisco por el vestido a una niña que se había sentado en el borde del puerto y la arrastró al mar, donde inmediatamente un hombre saltó para salvarla. Todo esto el ante la cámara de vídeo de un estudiante universitario.

Las risas de los curiosos se convirtieron de inmediato en gritos de pánico, pero, afortunadamente todo quedó en un susto, después de que el animal soltara rápidamente a su presa.

«Mi primera reacción al ver el vídeo fue pensar en lo estúpida que es alguna gente, que no trata a los animales salvajes con el respeto apropiado. No son animales de circo, no están entrenados para estar cerca de seres humanos», aseguró Andrew Tites, director de la Unidad de Investigación de Mamíferos Marinos de la Columbia Británica en declaraciones a CBS. Según este experto, el león marino probablemente confundió el vestido de la niña con comida dado que si merodeaba por ahí era precisamente para conseguir comida que los curiosos le lanzaban.

Los machos de leones marinos pueden alcanzar los 380 kilos de peso, las hembras llegan a pesar 120. El vídeo es un excelente recordatorio de que conviene conservar en todo momento el respeto y la distancia con los animales salvajes, por adorables que parezcan.