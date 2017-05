¿Eres capaz de ver los 12 puntos negros que hay en la imagen?

Esta imagen lleva diecisete años intrigando a los internautas. Saltó a las redes sociales gracias al científico Jacques Ninio y desde entonces es viral. Tuvo un gran éxito en Twitter desde la cuenta del desarrollador de videojuegos Will Kerslake.

Pero, ¿qué tiene de especial? Que la gran mayoría de personas no son capaces de ver los 12 puntos negros que hay en ella a la vez. La imagen muestra una serie de líneas horizontales, verticales y diagonales con 12 puntos negros en algunas de sus intersecciones.

El nombre que le dio su creador es 'Extinción de Ninio' ('Ninio's extinction' en ingles), quien explica que esto sucede debido a que en una rejilla centelleante los discos blancos de tamaño reducido con un contorno negro tienden a desaparecer en nuestra mente. Solo se pueden ver unos pocos puntos a la vez moviéndose de manera errática sobre la página. El efecto es causado por los fotorreceptores de tu propio sistema visual. Se debe a un fenómeno neurológico denominado como inhibición lateral visual.

La ilusión, una variante de la cuadrícula de Hermann, se une así al elenco de imágenes que traen de cabeza a los usuarios de redes sociales.

There are twelve black dots at the intersections in this image. Your brain won’t let you see them all at once. pic.twitter.com/ig6P980LOT