«Necesitaba un 'plan B' por si mañana quiero ser madre»

Llegó incluso a protagonizar una obra de teatro donde tres mujeres buscaban a un hombre que les fecundara. ¿El motivo? El arroz, que se les estaba pasando de cocción. Obviamente, aquello era un comedia romántica, pero ni siquiera poniéndose en la piel de un personaje la actriz Nerea Garmendia comprendió que, efectivamente, la fertilidad tiene fecha de caducidad. Hoy, a sus 37 años y en un momento crucial de su carrera como intérprete, ha decidido poner remedio a una posible maternidad. O no. Quién sabe. No lo ha decidido aún. Ella solo quería tener la seguridad de que si mañana busca ser madre, pueda serlo de manera biológica. Garmendia abandera la congelación de ovocitos y cuenta su propia experiencia para dar a conocer una práctica que, a su juicio, vive en el más absoluto mutismo.

Se planta usted con 37 años y de pronto decide preservar su fertilidad. ¿Qué le pasa a una por la cabeza para tomar esta decisión?

Lamentablemente, no lo hecho porque la sociedad me haya informado de que existe esta posibilidad. Cuando tenía 30 años me presentaron al doctor que me ha hecho la congelación, Yosu Franco, y me lo planteó informalmente, pero no le di importancia. El año pasado me encontré casualmente con una amiga y me dijo que se había congelado los óvulos, entonces se me encendió la bombilla. Mi amiga me dijo que fuera a un cursillo para informarme, cuando salí de allí, me dije: ¡Dios mío, estoy que se me pasa el arroz!

¿Tan abrumadora fue la información que recibió?

¿Sabía que a partir de los 35 años la probabilidad de quedarse embarazada se reduce en casi un 40%? Pues si la gente lo supiera, una de dos, o se congelarían óvulos o se darían un poco más de prisa en tener hijos. Es casi un milagro poder ser madre biológica a partir de los 40 años. Conocer estas estadísticas me abrió los ojos, y no me lo pensé dos veces.

¿Si hubiese tenido esta información hace siete años, hubiera tomado más conciencia de la necesidad de congelar sus óvulos antes?

Sí, totalmente. Además, yo tengo endometriosis y tengo más dificultad de lo normal para generar óvulos. Pero ni siquiera mi ginecólogo me ha informado nunca sobre esta circunstancia. Me da muchísima pena que no se hable al respecto, porque es algo de lo que no estamos mentalizados. Cada vez envejecemos mejor, tenemos más calidad de vida y creemos que nuestros óvulos no envejecen, pero sí lo hacen.

Entonces, ¿cuál ha sido la razón de peso para que se someta a una vitrificación de ovocitos?

Para mí es absolutamente inviable aumentar la familia ahora por el momento profesional que estoy viviendo. Además, me parecería muy egoísta traer un bebé al mundo cuando no le puedo dedicar el tiempo que requiere. Ni mi pareja ni yo tenemos una profesión estable, y si mañana no ingreso dinero no puedo pagarle los pañales al bebé. Si tengo un hijo quiero darle la calidad de vida que necesita.

¿Y si mañana...?

Y si mañana decidimos ser padres, ahí tenemos un 'plan B'. La finalidad de preservar mis óvulos es para que en un futuro podamos concebir nuestro hijo biológicamente. Esto no es ningún capricho, como mucha gente lo considera. Al igual que la gente se preocupa por tener un plan de jubilación, otros nos preocupamos por esto...

¿Por qué ha dado el paso de hacer de su intimidad un mensaje público?

Para que se sepa que existe esta posibilidad. A mí hay algo que me parece desgarrador. Yosu me ha contado que existe una gran cantidad de parejas que va diariamente a su consulta para decirle que llevan tiempo intentando quedarse embarazados y no pueden. En el momento en que se hacen las pruebas y, efectivamente, les explican el porcentaje de posibilidades que tienen de tener un hijo de forma natural se les cambia la cara y se les caen las lágrimas. Y todo por no estar informados. Ese es el único motivo por el que he decidido pronunciarme.

¿Y en su entorno qué le dicen?

Cuando fui a congelarme los óvulos mi madre me dijo: '¿Tú para qué? ¡Con lo joven que eres!'. Y todo el mundo me dice lo mismo. Por eso me doy cuenta de que nadie tiene ni idea. Me sorprende esa reacción, aunque tampoco les culpo, porque yo tampoco tenía ni idea. Y me da mucha pena, porque es algo que se debería inculcar.

A usted se lo inculcó aquel cursillo informativo.

Así es. Yo fui a aquel curso y me enteré de todas las estadísticas en septiembre del año pasado. Pues la primera extracción de óvulos me la hice en octubre. No esperé ni una semana. Desde entonces me he obligado a ser como una especie de mensajera para que las mujeres se conciencien, vayan al médico para ver cómo están sus ovarios y comprueben qué posibilidades tienen de concebir un hijo de manera natural, porque igual el año que viene ya es tarde.

¿Cree que la sociedad asocia 'congelación de óvulos' con 'baja fertilidad'?

Sí. Y no tiene nada que ver. Que tú vayas a una clínica de fertilidad no significa que tú no seas fértil. A estas alturas, me parece ancestral pensar así. Y no entiendo el tabú que existe alrededor de este tema. Por eso quiero lanzar una baza para todas esas personas que se sientan excluidas, que se están sometiendo a un tratamiento de fertilidad y no se atrevan a decirlo. ¿Dónde está el pecado o lo indigno de hacerlo? En este asunto hay muchas mujeres que lo sufren en el anonimato, por eso es muy importante normalizar las cosas.

Usted protagonizó la obra de teatro 'Tres', en la que tres mujeres buscaban desesperadamente quedarse embarazadas por el miedo a que se les 'pasase el arroz'. ¿Ni siquiera poniéndose en la piel de su personaje tomó conciencia de la situación?

Pues fíjese cómo es la vida que yo, a pesar de que protagonicé esa obra cuando tenía 33 años, no tenía esa alerta en mi cabeza.

Ha optado por congelar sus óvulos por un motivo puramente social, pero ¿qué pasa con las mujeres que padecen algún tipo de enfermedad y deben someterse a tratamientos agresivos como la quimioterapia? ¿También falta información sobre esta técnica?

Recibo muchísimos mensajes de gente contándome historias desgarradoras, mujeres que se han congelado sus óvulos porque iban a recibir quimioterapia o radioterapia. Pero no todo el mundo lo sabe. Un personaje público, que ha sufrido cáncer, me dijo hace poco: 'Nere, ojalá yo hubiese sabido esto antes de irradiarme los ovarios'. Lamentablemente, ni siquiera en estas circunstancias tan duras la sociedad conoce esta información.

Supongo que cada caso es un mundo pero, ¿cómo ha sido su experiencia?

En casos de enfermedad, que son circunstancias extremas, el tratamiento de extracción es muy duro sabiendo que luego van a centrarse en sobrevivir. Yo, sin embargo, no me he enterado de nada. De hecho, la primera extracción de óvulos me la hice una mañana en Donostia y por la tarde tuve una rueda de prensa en Sevilla para presentar la nueva temporada de 'Allí Abajo'. Yo, la verdad, estoy ilusionada y encantadísima con la decisión que he tomado, porque por fin me he quedado tranquila.

Sin embargo, y para no faltar a la verdad, una extracción ovárica tampoco le garantiza poder quedarse embarazada.

Yo ahora mismo tengo 16 óvulos congelados, pero soy muy consciente de que el hecho de congelar ovocitos no me da la seguridad de poder ser madre. Pero al menos me he quedado tranquila, porque aunque mañana no consiguiera ser madre, al menos sé que lo he intentado.