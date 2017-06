Euskadi ya no camina al altar

Cada vez menos parejas vascas van «camino al altar». La afirmación no significa que los novios hayan decidido no dar el paso decisivo de contraer matrimonio, porque el pasado año las bodas se incrementaron un 1,3% respecto al año anterior. Sino que mayoritariamente ya no lo hacen ante la Iglesia. Apenas dos de cada diez parejas se unieron en 2016 por el rito canónico, un balance que supone un giro de 180 grados respecto a hace veinte años, cuando el porcentaje era exactamente el contrario.

Los últimos datos del Eustat, aún provisionales respecto al último trimestre del año pasado, indican que de los 7.519 matrimonios registrados, solo 1.367 se dieron el ‘sí quiero’ ante un sacerdote. Algo más de un 18% que es común a los tres territorios. En Gipuzkoa, de las 2.545 bodas celebradas, 475 fueron por la Iglesia y 2.070 sellaron su compromiso en ayuntamientos o juzgados, principalmente.

El cambio de tendencia social comenzó hace una década. Para 2005, cuando se registraron los primeros matrimonios entre personas del mismo sexo, la balanza entre uniones civiles y canónicas estaba equilibrada. Y a partir de ese año, las ceremonias civiles fueron ganando terreno hasta hoy. Con la suma de los matrimonios entre dos hombres o entre dos mujeres, aunque no por esa razón, ya que el pasado año en Euskadi se celebraron 169 bodas entre personas homosexuales, apenas un 2% del total.

Edad de los contrayentes

Con los años, también se ha incrementado ligeramente la edad de los contrayentes, que ya supera la treintena. Según los últimos datos del Eustat, el 89,4% de los esposos y el 80,2% de las esposas habían cumplido los 30 cuando decidieron casarse. Y para la mayoría, lógicamente, fue el primer matrimonio. Aunque, la estadística refleja que en el cómputo global más hombres que mujeres se animan a las segundas nupcias.

Lo que no cambia es la época del año en que poner el anillo. Julio sigue siendo el mes estrella, seguido de septiembre o junio. Aunque el invierno cada vez es más propicio para las parejas que no quieren esperar al verano. El pasado diciembre, por ejemplo, 112 novios y novias guipuzcoanos contrajeron matrimonio. Y casi otras 200 se dieron el sí quiero en enero y febrero.