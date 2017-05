Rechazan a una modelo con una talla 34 por estar «demasiado gorda»

¿Cómo reaccionarías si fueras una mujer con una talla 34 y te dijeran que estás "demasiado gorda" para subirte a una pasarela? Pues esto le ha ocurrido a la modelo danesa Ulrikke Høyer. No ha podido desfilar en un desfile de alta costura que organizó la marca Louis Vuitton en Japón .La directora de casting de Ashley Brokaw la despidió un día antes no sin antes espetarle que para que la aceptarán necesitaba "beber únicamente agua las próximas 24 horas".

La modelo danesa Ulrikke Høyer ha denunciado el caso en su cuenta de Facebook con este escrito

"Acabo de regresar de Tokio/Japón, donde Louis Vuitton organizó un hermoso espectáculo de cruceros en Kioto, pero yo no llegué a asistir porque me prohibieron ir al evento por ser 'demasiado gorda'. (Uso una talla 34-36). Alexia, la encargada de casting de Ashley Brokaw, dijo que había tenido algunos problemas durante el fitting. Según ella tenía "un estómago muy hinchado", "cara hinchada", y me instó a morirme de hambre con esta declaración: "Ulrikke necesita beber sólo agua las próximas 24 horas". Me quedé en shock cuando lo escuché".

"Me desperté a las 2 de la mañana -prosigue el texto- y estaba muy hambrienta. El desayuno empezó a las 6:30 am - comí lo mínimo. Tenía miedo de encontrarme con Alexia pero por suerte no apareció hasta las 8, cuando ya se habían llevado mi plato de la mesa. Nos dio los buenos días y me miró, después miró hacia la mesa, ya no había ningún plato y me volvió a mirar. Estaba comprobando si había comido algo.

A las 7 de la tarde mi agente en Dinamarca me llamó para darme la mala noticia de que Louis Vuitton había decidido cancelar mi participación en el desfile sin haber hecho el refitting y que me iban a enviar de nuevo a casa. No solo tenía un problema con mi estomago, mi cara estaba hinchada, y ahora tenía un problema con mi espalda.

Afortunadamente tengo 20 años y un pasado participando en deportes de élite y no soy una chica de 15 años, que son nuevas en esto y se sienten inseguras sobre sí mismas, porque si no no tengo duda que habría terminado por enfermar", asegura la modelo en su mensaje.

Puedes leer la denunca completa aquí

Por ahora, tanto la agencia de casting de Ashley Brokaw como la firma Louis Vuitton guardan silencio ante esta denuncia que ha revolucionado las redes sociales.

¿Qué opinas tú?