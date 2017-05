Nacen pulpos en cautividad en el Aquarium

Las personas que visiten estos días las instalaciones del Aquarium tendrán la oportunidad de ver en uno de sus acuarios miles de larvas de pequeño tamaño, sin forma aún definida, surgidas tras la eclosión de infinidad de huevos, que el pulpo hembra ha protegido durante las últimas semanas. Sin embargo, su supervivencia se antoja muy compleja, según afirman desde el museo oceanográfico. De hecho, todavía no se ha conseguido cerrar el ciclo completo de cría de esta especie en cautividad.

El proceso de apareamiento y reproducción del animal «más inteligente del mar» es muy inusual y no siempre tiene un final feliz, tal y como explican desde el Aquarium. Los machos utilizan uno de sus brazos para colocar un saco de esperma en una cavidad del cuerpo de la hembra en el que permanecerá muchos meses antes de que ella produzca los huevos.

La hembra busca una cueva en la que depositar esos huevos, que pueden alcanzar la cifra de 170.000, y los cuelga en las paredes en forma de racimo mientras los protege sin descanso. El promedio de tiempo de incubación de los huevos, dependiendo de la especie, oscila entre uno y tres meses, período durante el cual la hembra permanece vigilante en la cueva sin moverse a ningún sitio y sin comer nada.

De hecho, todo este tiempo el pulpo hembra suele estar permanentemente pendiente de los huevos, limpiándolos de toda la suciedad que les pueda caer o de restos de vegetación, al tiempo que dirige constantemente hacia ellos corrientes de agua y los vigila día y noche para evitar el ataque de cualquier depredador.

Este proceso es el que se ha repetido en el Aquarium de San Sebastián gracias al trabajo del equipo del departamento de Biología. El pulpo hembra ha permanecido más de un mes escondida en una cueva que realizó ella misma en la pecera. Desde allí, ha protegido la puesta de sus huevos, hasta que el martes eclosionaron, y dejaron al descubierto miles de larvas, consiguiendo que por primera vez hayan nacido pulpos en cautividad en el palacio del mar donostiarra.

Triste final para la hembra

Pero el proceso de reproducción de este molusco tiene un final poco usual. Si la hembra se dedica a proteger sus huevos durante el período de gestación, no podrá hacer lo propio tras su nacimiento. El desgaste que soporta durante todo este tiempo es tan grande que, tras la eclosión, ella suele morir agotada y sin fuerzas. Pero aquí no acaba todo. Después de que «los pulpos bebés» nazcan, quedan a la intemperie y ya no hay nadie que cuide de ellos con lo que son muy pocos los que sobreviven, tal y como señalan desde el Aquarium.

Tras este acontecimiento insólito, el departamento de Biología del centro ha trasladado parte de las larvas al laboratorio. Desde aquí seguirán estudiando su ciclo y el comportamiento de esta especie. Desde el museo subrayaron el «relevante logro» que supone el nacimiento de estos pulpos en un museo de estas características.

De momento, los visitantes podrán observar en un acuario cómo evolucionan estas larvas. Habrá que esperar un tiempo para ver cuántas sobreviven.