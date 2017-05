Arrivederci a los divorcios millonarios

Silvio Berlusconi está de enhorabuena. El Tribunal Supremo de Italia ha abierto la puerta para que deje de pagar cada mes 1,4 millones de euros, la cantidad que le pasa de pensión a su segunda exmujer, Veronica Lario, de la que se divorció en 2014 después de que salieran a la luz las fiestas que el cuatro veces primer ministro organizaba en sus casas y en las que se rodeaba de prostitutas, una de ellas incluso menor de edad. Al ex 'Cavaliere' le encanta repetir que es la persona «más perseguida por la magistratura de todas las épocas» tras haber sufrido «más de 2.500 audiencias», pero es precisamente gracias a los jueces que va a conseguir ahorrase un pico.

Los magistrados del Alto Tribunal le dieron un alegrón la pasada semana con la histórica sentencia, que cambia la interpretación de cuándo puede recibirse la pensión compensatoria tras un divorcio. Se acabaron las separaciones millonarias si las dos partes son capaces de mantenerse por su cuenta o están en condiciones de acceder a un trabajo. El Supremo descarta el criterio utilizado en Italia desde la aprobación del divorcio en los años 70, según el cual el cónyuge más pudiente debía garantizar a la otra parte el mantenimiento del ritmo de vida del que se había gozado durante el matrimonio. Casarse es un «acto de libertad y de responsabilidad propia» y no una forma para conseguir tener la vida resuelta, argumentan los magistrados en su sentencia, derivada del pleito que mantenían desde hace años el exministro de Economía Vittorio Grilli con su antigua mujer, Lisa Lowenstein, por el empeño de ésta en recibir una compensación mensual. También esgrimen los jueces que pasar una pensión puede suponer «un obstáculo para la constitución de una nueva familia», lo que significa una violación al derecho a reconstruirse la vida reconocido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

«Un terremoto jurídico»

El fallo del Supremo supone un «terremoto jurídico», según dice Gian Ettore Gassani, presidente de la Asociación de Abogados Matrimonialistas Italianos. El cambio, no obstante, afectará principalmente a los ricos: entre ellos están destinados a desaparecer los divorcios millonarios en los que la parte más adinerada recuperaba la soltería a cambio de rascarse el bolsillo durante años para mantener a su 'ex'. «Para los divorcios en parejas de renta media o baja no habrá grandes cambios, porque si los dos cónyuges trabajan, la mujer no obtiene la pensión o la casa para ella, sino para los hijos», explica Gassani.

Para el líder de Forza Italia y otros potentados como él sí que se altera mucho el panorama. Berlusconi ya presentó batalla para conseguir pagarle lo menos posible a Lario tras separarse de ella. Comenzó pasándole 3 millones de pensión mensual, pero tras diversas apelaciones consiguió que le redujeran la cifra a 1,4 millones.