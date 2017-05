El 'ángel de los negocios' alemán

Henrik Sprengel (Güterslo, Alemania, 1970), doctor en Derecho y MBA, trabajaba para Bertelsmann en Shanghai cuando le enviaron para dos semanas a Barcelona y se enamoró de la ciudad. No paró hasta que le destinaron allí y, al cabo de un par de años, se desvinculó de la multinacional para emprender sus propios negocios. «Primero fue la decisión emocional de quedarme por amor a la ciudad y después pensé en buscar oportunidades. No al revés», asegura. A través de HS3 -fundada con su gemelo, Holger- crea e impulsa proyectos empresariales hasta que se establecen. Desde Cooltra, la compañía de alquiler de motos líder en Europa, hasta la clínica de terapias con cannabis Kalapa, pasando por The Story Tailors, una editorial de libros infantiles personalizables, o los restaurantes La Vietnamita. En total ha creado más de 300 puestos de trabajo. Los hermanos Sprengel -un tercero también se ha trasladado a Barcelona- son además mecenas del centro de arte y cultura Espronceda.

Henrik ha echado raíces: está casado con una catalana y acaba de tener un bebé. De Barcelona le encanta casi todo: la gente abierta, el buen tiempo, la comida, la cultura en la calle y «un 'savoir vivre' contagioso». Tiene cerca la playa para hacer kitesurf y los Pirineos para esquiar. Ha vivido en Nueva York, París, Roma y Londres, y hoy por hoy su única alternativa sería Berlín. «Pero por el clima, la comida y el ambiente, es la segunda opción», admite.

Recuerda con cariño a un empleado de banco que empezó a hablarle en alemán como si fuera de la familia cuando era nuevo en la ciudad. «Los catalanes tienen fama de ser menos generosos que los andaluces, pero a mí, como alemán, me dio tanto calor y buena onda que pensé: me encanta este país», afirma. Curioso, porque después de 14 años aquí no tiene tan «buen rollo» con los bancos. «Cuando necesitas un crédito, quieres matarlos a todos», bromea. Y añade, más serio: «En España la financiación es un problema. El famoso departamento de riesgos de los bancos que deniega todas las solicitudes de préstamo mata las aspiraciones de muchos proyectos». Por suerte, algunos emprendedores se convierten en 'business angels' y reinvierten sus beneficios en la ciudad. Como él mismo.