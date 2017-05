El truco que calma en segundos el llanto de su bebé se hace viral

Se le ocurrió hacer un vídeo tranquilizando a su bebé y de la noche a la mañana ambos se han hecho famosos. Daniel Eisenman, padre primerizo que ha saltado a la fama en Internet gracias al curioso vídeo en el que calma el llanto de su hijo cantándole el mantra «Om», reconoce que contaba con llegar a bastante gente, pero no tanta. «Tenía la sensación de que el vídeo se haría conocido, pero no me esperaba tener cuatro millones de reproducciones de todas las partes del mundo», admite. ¿Sobre cómo descubrió el truco?: «Yo lo llamaría más bien un 'don'. Creo en el poder de las palabras que tienen un número de letras reducido; como por ejemplo 'sí', 'no', 'Dios' y 'Om'».

El mantra Om es uno de los más sagrados en la religión hinduista y budista. Para quienes creen en él, representa el sonido del universo. A esta vibración le atribuyen un gran poder espiritual, y se utiliza en el yoga durante la meditación.

El pequeño Eisenman ya escuchaba el mantra «Om» antes de nacer, en el útero de su madre. «Mi mujer dio a luz en casa, y durante horas reproducimos en YouTube a un hombre meditando con el mantra durante el parto. Parece que a veces llora en busca de ese 'Om'», insiste. Y es que según opina «le transporta a ese sentimiento de sentirse en casa». Eso sí, no se vayan a pensar que siempre funciona... Solo casi siempre.