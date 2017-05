Gibraltar germina en Ibiza

Algunas de las puestas de sol más espectaculares sobre el horizonte del Mediterráneo las ofrece Cala Conta, o Platja de Comte, si se prefiere, un enclave natural del oeste de Ibiza idílico, para perderse. Un atractivo que roza la vecina Cala Bassa. Dos playas erigidas en santo y seña del turismo local y escoltadas ahora, a sus espaldas, por amplias extensiones de terreno adquiridas por los hermanos Simon y David Reuben, una pareja a la que se atribuye la mayor fortuna del Reino Unido.

El fraternal y multimillonario dúo sumó hace unos días a su patrimonio 26 hectáreas de frente marítimo completamente virgen a las 144 que ya adquirió hace dos años en la misma paradisíaca zona. Los Reuben pagaron entonces 35 millones de euros a los anteriores propietarios, una familia local; ahora, otros cinco. Con 40 millones se han hecho, por tanto, con cerca de seis kilómetros y medio casi ininterrumpidos de espacio natural de bosque y dunas pegado a lomos de la costa, el 3% del litoral ibicenco. Los tiburones no han llegado a las playas, porque la Ley de Costas lo impide, pero se han acercado bastante.

Nadie conoce las intenciones de los compradores; ni siquiera las autoridades de los ayuntamientos de Sant Josep y de Sant Antoni de Portmany, los dos municipios afectados. «La compraventa se ha realizado entre personas privadas. Nosotros hemos tenido conocimiento por los medios de comunicación y los compradores no han venido a hacernos petición de ningún tipo», explica Neus Marí, concejala de Medio Ambiente y Playas en Sant Josep. Un calco de lo que comenta una portavoz del Ayuntamiento de Sant Antoni: «Al tratarse de un contrato entre particulares, mientras no se realice el registro de cambio de propiedad o en el catastro, no sabremos nada de forma oficial».

Ninguna de las dos instituciones dispone, de hecho, de un mapa exacto y al detalle de la superficie adquirida por los Reuben, aunque sí saben que buena parte de ella, si no toda, está catalogada como lo que una ley promulgada por el Govern balear en 1991 denomina Área Natural de Especial Interés (ANEI), una zona en la que, entre otras cosas, está prohibido construir.

Negocios a explotar

Neus Marí se muestra por ello muy tranquila. Cree, además, que la legislación en las islas «sólo puede endurecerse para blindar aún más estos espacios naturales». Como la operación de compraventa incluye dos restaurantes 'beach club' en Cala Conta y otro en Cala Bassa, piensa que los hermanos Reuben «querrán explotar esos negocios».

Una interpretación que no acaba de ver clara Joan Carles Palerm, presidente del Grupo de Estudios de la Naturaleza (GEN Eivissa). «Nadie invierte 40 millones de euros sólo para gestionar tres chiringuitos», reflexiona. «Pensamos que esta ampliación puede ser para ganar hacia el interior zonas con menor protección donde la normativa sí permita, ahora o en el futuro, desarrollar algún tipo de proyecto urbanístico con casas de lujo y unas vistas impresionantes. Entendemos que la cosa va por ahí: edificar grandes mansiones, relativamente alejadas del mar, pero con vistas despejadas hasta él porque lo que tienen delante es suyo, nadie les va a tapar».