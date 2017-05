La víctima pide casi 25 años a cada acusado de la violación de San Fermín

La acusación particular de la joven madrileña que denunció la violación múltiple de los pasados Sanfermines ya ha concretado la condena que pedirá en el juicio para cada uno de los cinco acusados: 24 años y 9 meses de prisión. En línea coincidente con la postura de la fiscal del caso, considera que cada uno de los jóvenes sevillanos encarcelados es responsable de un delito de agresión sexual continuado (por él pide 18 años y 9 meses de cárcel), un delito contra su intimidad por la grabación de los hechos que realizaron con sus teléfonos (3 años y 3 meses) y, finalmente, el robo del móvil de la chica (2 años y 9 meses).

Eleva así en 2 años y 9 meses la petición realizada por la fiscal, que solicita por los tres mismos delitos una pena de 22 años para cada uno de los implicados. Las defensas, por su parte, pedirán la absolución de los acusados al considerar que todo fue consentido.

Asimismo, la acusación particular reclamará para ella una indemnización de 250.000 euros (la fiscal pedía 100.000) y que pueda declarar durante el juicio por videoconferencia, sin necesidad de que se traslade a Pamplona. La fecha concreta del juicio que se celebrará en la Audiencia Provincial no se conoce aún, pero todo apunta a que será en el último cuatrimestre del año.

Como también solicitó la Fiscalía, la acusación particular se muestra partidaria de que el visionado de los vídeos y fotogramas de los hechos ocurridos en el interior del portal de Paulino Caballero sean proyectados a puerta cerrada. Como expuso la fiscal, la acusación particular sostiene que la joven fue engañada por los cinco chicos durante la madrugada del pasado 7 de julio. En lugar de acompañarla al coche, la metieron a la fuerza en un portal, le taparon la boca y le obligaron a mantener relaciones sexuales con todos ellos mientras lo grababan con intención de difundir el vídeo con sus amigos, pero no llegaron a hacerlo.