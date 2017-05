Prohíben a un pastor alavés ejercer su oficio durante dos años por golpear a un perro

La secuencia se desarrolló más o menos así. Dos amigos salieron a cazar cerca de Vitoria. Les acompañaban varios perros adiestrados para estas lides. Cuando caminaban por una campa se cruzaron con un rebaño de ovejas. Uno de los canes, un epagneul bretón hembra, echó a correr a por ellas. Cruzó por el medio y varias huyeron. El pastor llamó al animal. «Toma, ven aquí. Quieta», le espetó. Cuando la tuvo a su alcance, le golpeó en la cabeza con una vara y presuntamente la lanzó por un terraplén.

Mientras el pastor siguió su camino con el rebaño, los cazadores se percataron de la falta de la perra y comenzaron a buscarla. Minutos después la hallaron. «Sangraba por la nariz» y se encontraba en «estado de semi-inconsciencia». Era la mañana del 3 de enero del año pasado. El animal herido pasó dos días en una clínica veterinaria por una fractúrea ósea. Le quedó como secuela «dificultad para respirar» y «riesgo de sufrir ataques epilépticos». Este cuadro la inhabilitó para sus funciones cinegéticas.

En cuanto a las ovejas, algunas se perdieron y hasta el día siguiente no las encontraron. A tres de un rebaño conformado por 292 unidades les descubrieron «síntomas de un posible aborto». El propietario hizo constar al veterinario que las examinó que esta reacción «sobrevino a causa de un ataque de perros».

Tan curioso asunto se examinó hace justo una semana en el Juzgado de lo Penal número 1 de Vitoria. Durante la vista, el pastor acusado defendió su inocencia en todo momento. «Lo que hice es espantarla», aseveró. Los testimonios posteriores le dejaron en mal lugar. Uno de los cazadores dijo que el procesado «la llama para recogerla y, en vez de amarrarla, la golpea. Ella chillaba entre ellas (las ovejas), le dio con un palo en la cabeza. Echó a correr, luego no vi lo que pasó, le oí decir ‘tranquilo que ya está todo solucionado’».

Durante la vista oral se sugirió que las lesiones se las causó el propio animal, al golpearse con un árbol o por recibir el testarazo de una oveja. De nuevo, esta versión exculpatoria quedó hecha añicos con la intervención de un veterinario. «Es un golpe directo en una zona sensible, es compatible con una vara»... Como la que portaba el pastor.

La sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, indica que el ya condenado no quiso matar al can, «pero sí hubo intención de causarle un daño físico que es evidente». Y que «todo apunta a venganza porque perturbó la configuración del rebaño», ya que «la perra no atacó ni al pastor ni a su acompañante».

Vetado «acercarse»

Por todo ello, en un fallo inédito en Álava, el titular condena al pastor por un delito de maltrato animal con resultado de lesiones graves. Le impone una pena de cárcel de siete meses y dieciséis días, que al carecer de antecedentes no cumplirá, pero sí le inhabilita para «el ejercicio de la profesión de pastor, o de cualquier otro oficio o comercio que tenga relación con los animales, así como su tenencia durante dos años y un día».

También le impone una sanción económica de 1.482 euros. Este dinero irá a la cuenta corriente del dueño de la perra por los gastos médicos derivados del varazo y por daños morales. Contra esta sentencia cabe recurso ante la Audiencia Provincial de Álava.