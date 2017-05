Los elevadores vascos han registrado nueve accidentes este año

Nueve desde enero y 15 el año pasado. Son el número de accidentes sufridos por personas que viajaban en alguno de las 58.179 máquinas elevadoras de uso privado y público que conforman el parque de ascensores vasco, según datos del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Ejecutivo autónomo. En ninguno de estos 24 casos se produjeron víctimas mortales, y tampoco ninguna incidencia fue calificada como grave ni tuvo consecuencias tan dramáticas como las acaecidas el martes por la tarde en Madrid. Es verdad que dos personas tuvieron que ser rescatadas y otra se pilló la mano al cerrarse la puerta.

El resto de los usuarios afectados sufrieron lesiones de carácter leve, en su mayoría tras precipitarse al suelo en el momento de acceder al ascensor o al salir o por una parada intempestiva de la cabina. Por otra parte, uno sufrió cortes porque rompió el espejo de la cabina, lo que figura en los registros como «un posible acto de vandalismo». Y en 26 ocasiones la consejería determinó la paralización cautelar de la infraestructura porque los propietarios del ascensor correspondiente, comunidades de vecinos por lo general, no pusieron en marcha a su debido tiempo la reparación de los desperfectos localizados en la inspección periódica.

los datos 58.179 ascensores hay instalados en el País Vasco. 45.677 son eléctricos, 14.422 son hidráulicos y 80 de otro tipo. España es el país europeo con más cabinas por cabeza (19,8 por cada mil personas). Hay más de un millón. 2.365 son anteriores al año 1967, es decir, cuatro de cada cien. 763 ciudadanos vascos disponen de un elevador particular en su vivienda. La mayoría se instalaron entre los años 2000 y 2011.

Las circunstancias técnicas que provocaron estos 24 infortunios documentados en el Servicio de Seguridad Industrial del Gobierno Vasco fueron varias. Cortes de energía en el edificio, fallos en la nivelación del llamado 'patín' del ascensor, que es el elemento encargado de abrir al mismo tiempo la puerta exterior y la interior del montacargas cuando estas son automáticas, y averías en el final de carrera o en el interruptor de límite, un dispositivo situado al final del recorrido del elevador, que suele estropearse cuando se producen rebotes dentro de la instalación y que hace que esta caiga de golpe contra los muelles de abajo. Asimismo, hubo que sustituir un rotor, una especie de motor eléctrico que gira, porque estaba quemado y se vio necesario reparar una válvula de paracaídas, que es un componente de seguridad cuya misión es detener el movimiento descendente del ascensor si se rompe una manguera de conexión.

13.182 inspecciones

Pese al bajo número de accidentes registrados en los ascensores del País Vasco, las inspecciones realizadas por los organismo de control fueron cuantiosas: 13.182. En más de la mitad, el 59,1%, no se registraron deficiencias. En 3.906 (el 29,6%) las faltas detectadas se consideraron leves y en 1.476, el 11,1%, graves, al considerarse que no suponen un peligro inmediato para la seguridad de las personas o las cosas pero que puede serlo en caso de fallo de la instalación o bien puede disminuir la capacidad de utilización de la misma. Aunque no pueda parecerlo, grave es, por ejemplo, que no funcione el sistema de comunicación bidireccional de la cabina, o sea, la telealarma o el telefonillo de emergencias, un elemento primordial para facilitar que el rescate tenga una duración óptima.

Grave es también la falta de robustez de los paneles de las puertas, que no existan mirillas que permitan ver la presencia de la cabina en planta, que la señal luminosa no funcione, que no haya iluminación en el rellano, que las puertas automáticas permanezcan abiertas en ausencia de llamadas o las holguras excesivas entre la cabina y la salida.