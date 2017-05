¿Qué tiene el 'fidget spinner', el nuevo juguete de moda?

Los que fueron niños durante la posguerra se acordarán de las tabas, se jugaba sentados en corro y requería mucha habilidad para lanzarlas al aire y recogerlas. Los chavales de los 80, sin embargo, guardarán en casa todavía cajas de cromos, de esos que había que dar la vuelta golpeando con la mano hueca, y también yo-yós, chinitos de la suerte, peonzas... Estas no han pasado de moda y cada poco salen prototipos nuevos: de plástico, fosforitas, con luces que se encienden al hacerlas girar... Por ahí va la fiebre de ahora también, porque el 'fidget spinner' consiste en hacerlo dar vueltas. Es un chisme de plástico que cabe en la palma de la mano, simula una flor con tres pétalos y gira a gran velocidad sobre su eje. Rueda sobre la mesa, sobre el brazo, sobre la nariz y hay tutoriales en YouTube que amplían el universo del juego casi hasta el infinito.

Juego antiestrés:Eso se detalla en las indicaciones del producto. Dicen que se trata de un juguete «excelente para ansiedad, la concentración, el TDAH, el autismo, la hiperactividad...». En Afede cuentan que alguna madre les dijo que estaba encantada «porque el niño había dejado de comerse las uñas». Un invento antiguo:Se inventó en los años 90 y se atribuye a Catherine Hettinger, una madre de Florida que lo ideó porque estaba enferma de miastenia (debilidad muscular) y pensó que su hija de 7 años podría entretenerse con él, ya que ella no podía jugar con la niña. Lo patentó, pero los derechos expiraron en 2005 y renovarlos costaba 400 dólares. «Simplemente, no tenía ese dinero», ha contado la mujer a algunos medios. Las piezas:Se trata de un girador de alta velocidad que está en el centro, además de tres giradores de contrapeso de acero en cada una de las puntas, que son redondeadas (van surgiendo modelos nuevos con formas distintas) y de plástico duro. Se le da vueltas con el dedo.

Millones de críos practican a todas horas en los patios de los colegios y el juguete se ha agotado en muchas tiendas. «Hasta el día 15 no nos llegan, ya ha venido mucha gente preguntando pero no reservamos. Y no hay en todo Bilbao». La advertencia la hace uno de los dependientes de Afede, un comercio de juguetes de Deusto (Bilbao) que lleva vendiendo el famoso 'fidget spinner' «desde hace un mes». A 3,99 euros (hay versiones más caras y otras que se comercializan hasta por un euro), un precio que lo ha popularizado. «Como es barato los padres se lo compran al chaval si saca buenas notas».

Y las deben sacar excelentes porque hay una auténtica fiebre. Global, que en Estados Unidos y Reino Unido el furor ha llegado al punto que lo han tenido que prohibir en las escuelas alegando que distraía a los chavales. Aquí parece que va camino de lo mismo. «El otro día tuve que confiscar uno en clase porque el chaval no paraba de darle vueltitas. Me decía que lo usaba para combatir el estrés, pero el rodamiento al girar hace un ruido muy molesto que casi estresa a los demás», relata un profesor de un colegio del centro de Bilbao. Y da fe de que la moda ha pasado de cero a cien en nada. «Ves uno y al día siguiente ya ves cincuenta. De distintos colores, tuneados...». Los usan, sobre todo, «los chavales de la ESO» y él vio el primero «la semana pasada».

«¡Ahora mismo acabo de ver pasar a un chaval jugando con uno!», cuentan en Intxixu Ikastola (Bilbao) acabada la jornada escolar. Allí todavía se acuerdan «de lo de la botellita». Se refieren a esa moda de hace unos meses consistente en lanzar una botella al aire y hacerla girar intentando que cayera de pie. «Los críos utilizaban la botella del hamaiketako que les habían dado en casa».

En el Colegio Salesianos de Bilbao lo último, dicen, ha sido el cubo de Rubik, que ya no es solo cuadrado. «Ha evolucionado mucho, los hay triangulares, con forma de hexágono, de diferentes tamaños... Hace tres semanas estaban todos los chavales jugando a lo mismo», cuenta una profesora y madre. Asegura que la euforia por el 'fidget spinner' aún no ha llegado «de forma masiva» al centro, aunque su hijo ya le ha pedido uno. «Se lo vio el otro día a un primo...».

«El otro día tuve que confiscar uno a un chaval en clase», cuenta un profesor de un centro de Bilbao

En Estados Unidos lo han tenido que prohibir en los colegios porque los niños no atendían en clase.

Aquí no pasaría eso porque la política de los centros es muy clara. Los juguetes se sacan en el patio, pero cuando están en clase se quedan en la mochila. Pasa lo mismo con los teléfonos móviles. Deben estar guardados y apagados, y como suene uno en clase el profesor lo confisca.

Y es que el juguete en sí, «no es problemático, la clave está en el uso que se haga de él», advierte la psicóloga Silvia Álava, del centro psicológico Álava Reyes de Madrid. «Que un juego se ponga de moda no tiene nada de nocivo salvo que no sea apropiado para la edad, sea violento, etc. Esta última moda no tiene ningún peligro y el juguete es divertido. Está muy bien que los niños jueguen, pero hay que hacerles ver que no se puede jugar siempre que les apetezca».

Y esa tarea, advierte Álava, empieza en casa. «Las normas tienen que estar muy claras pero hoy existe un problema de sobreprotección con los niños. Tenemos miedo a decirles que no, y hay que hacerlo. Hay que enseñarles que a la hora de la cena o cuando están haciendo los deberes no pueden estar jugando, ni tampoco en clase. Que hay espacios para jugar y otros donde no se juega».

«Hoy existe un problema de sobreprotección con los niños. Tenemos miedo a decirles que no y hay que hacerlo», advierte una psicóloga

¿Corremos el peligro de que los niños se 'obsesionen' con el juguete?

No. No hay más que acordarse el 'Pokemon Go', que iba a ser tremendo, nos iba a cambiar la vida... y ya nadie se acuerda. Los juegos de moda siempre han existido y hace un tiempo fueron los tazos o las pulseritas aquellas de gomas de colorines. Y eso no es bueno ni malo. Eso sí, es mucho más beneficioso que los juegos sean grupales para que fomenten las relaciones entre los menores.

El 'fidget spinner' es un juego individual, aunque probablemente los chavales hayan ideado ya competiciones o cosas por el estilo. «Hay algunos que lo hacen girar hasta sobre la frente», cuentan en Afede. No les sorprende tanto el furor que ha causado este chisme porque están acostumbrados a las modas. «Ocurrió lo mismo con las peonzas Beyblade y el año pasado con los autobuses de la Patrulla Canina, que estaban agotados en todas partes». El lunes recibirán cientos de cajitas del 'fidget spinner' y no tienen duda de que las van a vender todas. La incógnita es cuánto va a durar el furor.