El 'Ulises' gallego amarra en Pasaia

Su cuaderno de bitácora, escrito a bordo del velero 'Finesse', podría inspirar el guión de una de las mejores películas de aventuras. Sorteando icebergs en el Ártico y conviviendo con las turbonadas del estrecho de Magallanes emulando a Colón, Suso Leiro ha navegado en los últimos años el equivalente en millas náuticas a tres vueltas a la Tierra, un récord del que presume con orgullo. «Soy el navegante solitario con más distancias. Mi meta es circundar los polos», asegura.

De su empeño dan fe las singladuras que este vecino de Portonovo (Pontevedra) de 73 años de edad ha realizado desde que, ya jubilado, adquirió el año 2000 la embarcación de ocho metros de eslora que él mismo ha ido «adaptando», con inventos nacidos de su instinto de supervivencia. Desde un mástil de doble apoyo que ha patentado a una proa capaz de romper hielos, pasando por velas «con puño ahuecado» y un timón provisto de piloto automático.

Son las principales armas con las que Leiro, considerado un héroe popular en su Galicia natal, hace frente a travesías imposibles, como aquella en la que a punto estuvo de morir congelado rumbo a Groenlandia, pasando trece días entre moles de hielo que se asemejaban a castillos. «Estuve cuatro días sin pegar ojo. Me congelé y ni siquiera me daba cuenta. Fue muy duro», recuerda.

En sus viajes ha hecho frente a las más adversas condiciones meteorológicas que trata de sortear con las últimas tecnologías, a detenciones para disuadirle con más o menos éxito de continuar su ruta y a «otros enemigos que no imaginas», como una enfermedad que contrajo en África. «Son percances», dice, restándoles importancia. «Lo malo es que no me acordaba de que iba a viejo. La edad va subiendo, pero si tienes salud, no es algo que te dificulte para navegar. Supone más experiencia», argumenta.

¿Pero nunca pasa miedo? «El miedo no se puede evitar. Cuando te enfrentas a un peligro que se te va de las manos, te endureces. Tienes que resistirlo. Siempre tengo miedo, pero pienso que debo pasarlo, como se pasa el sarampión», señala.

Rumbo a Terranova

El 'Finesse' echa estos días el ancla en el puerto de Pasaia, concretamente en la orilla de Donibane. «Ya conocía esta zona y he venido a pasar unos días porque aquí nadie me conoce ni sabe de mis aventuras», confiesa, mientras disfruta del anonimato lejos de una tierra en la que sus gestas son leyenda. Esta población pesquera le hace soñar ya con su próximo viaje.

«He visitado la Factoría Marítima Albaola y el barco que están construyendo me ha impresionado tanto que posiblemente haga la ruta de los balleneros vascos. Me embarcaré rumbo a Saint-Pierre-et- Miquelon, frente a las costas de Terranova. Allí descubrí en un viaje anterior que los gallegos y los vascos tenemos una conexión especial», manifiesta.

Suso Leiro siente la llamada del mar. Sabe que el momento de zarpar se halla cada vez más cerca y que ni siquiera su familia podrá disuadirle. «Lo pasan mal y me piden que no siga viajando, pero yo tengo que continuar. En el mar me siento seguro», concluye.