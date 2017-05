Es la principal causa de muerte no natural en España, duplicando en número a los fallecidos por accidentes de tráfico, pero el suicidio aún es un tema, en cierta medida, que sigue siendo tabú para la sociedad. Los expertos denuncian la falta de efectividad de los controles de las redes sociales para los contenidos que podrían incitar al suicidio. Y es que en ocasiones la vida virtual puede tener ciertos peligros donde cualquiera puede ser vulnerable a ser víctima de una tragedia.

El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) ha enviado un escrito a la Fiscalía de Catalunya en el que denuncia 15 contenidos de internet en abierto y que cualquiera podría localizar de forma sencilla que incitan a la muerte por suicidio y son susceptibles de un delito tipificado en los artículos 143.1 y 147 del Código Penal.

Los contenidos explícitamente denunciados son seis videos en YouTube, cuatro blogs, dos webs, dos foros y una cuenta de Twitter, en el que los videos denunciados registran un total de 4,2 millones de visualizaciones y la cuenta de Twitter posee 16.700 seguidores. El CAC se ha dirigido también a los proveedores de internet y les ha pedido su retirada inmediata.

«Sólo hace falta un leve empujón para poder volar», «No tengas miedo a decir adiós, es parte de la vida»

En ellos se han detectado numerosos contenidos donde se expresan de forma reiterada pensamientos y fantasías suicidas que generan un discurso complaciente para con la muerte por esta causa. En los vídeos de Youtube vistos y analizados se incluyen frases de ideas suicidas y de desconsuelo que suelen utilizar un lenguaje poético, donde se añade además una música melancólica o una voz en off que verbaliza estas fantasías. «Mis muñecas sangraban, lentamente iba perdiendo la noción del tiempo y espacio. Sentía que mi alma salía por aquellas cortadas, y poco a poco, mi dolor mental fue desapareciento. Iba a morir, jamás había estado tan feliz antes, sabía que ya no iba a llorar más, ya no iba a sufrir, ya no iba a sentir, dormiría para siempre», cuenta una de las grabaciones.

En ellas se realizan descripciones detalladas de cómo quitarse la vida con distintos métodos, consejos a la hora de ponerlo en práctica, materiales a utilizar, medicamentos concretos y procedimientos.

En la red también se ha detectado la presencia de blogs que difunden un discurso complaciente en torno a la muerte por suicidio. Se trata de contenidos similiares y en algunos casos, coincidentes. «Cada persona tiene total derecho a decidir sobre su muerte así como en general puede hacerlo sobre su vida, el suicidio es contemplado como una opción viable ya que la persona puede decidir, de que forma, en que lugar y bajo que circunstancias se privara de la vida a si misma», detalla uno de los textos.

«Sólo hace falta un leve empujón para poder volar» o «No tengas miedo a decir adiós, es parte de la vida», son algunas de las consignas que se lanzan desde las bitácoras denunciadas y que cuenta con una entrada donde la autora responde a una usuaria cuestionando la viabilidad de un método para quitarse la vida, instando a hacerlo de otra forma. «La yugular y la femoral son infalibles, pero la puñalada tiene que ser más profunda y ahí es donde la gente se arruga. La decisión inteligente es ir a matarte al monte, donde nadie te vea, así sí es un suicidio real, porque si te han salvado otras veces es que quieres llamar la atención».

Una búsqueda de la palabra suicidio en el buscador de Google devuelve cerca de 19 millones de resultados, mientras que en el de YouTube obtiene un total de 890.000

La red social Twitter también incluye varios perfiles que se recrean en pensamientos negativos y suicidas. Dado el formato de esta plataforma, que permite un máximo de 140 caracteres para los tuits, esta recreación se concreta en la inclusión de imágenes o bien de textos breves. Mas detallado es el caso de los foros, donde se permite a los usuarios intercambiar preguntas, respuestas y opiniones con relación a distintos temas. En este entorno se han localizado numerosos mensajes que generan un discurso que presenta la muerte como una opción, entre otros, para solucionar los problemas de las personas. «¿Mejor forma para el suicidio?», preguntan desde una de estas páginas, en las que se obtienen numerosas respuestas alentando con diferentes consejos a la persona a llevar a cabo la acción.

Unas conversaciones que parece que tendrían continuidad en el ámbito privado de las redes sociales o en programas de mensajería instantánea, ya que directamente anuncian la creación de grupos privados para concretar las acciones. En uno de los casos, por ejemplo, se contabilizan hasta 111 respuestas, y la mayoría proporciona un número de teléfono con el fin de incorporarse a un grupo de WhatsApp privado.

Los contenidos ilícitos son accesibles sin ningún tipo de registro previo ni de verificación de la mayoría de edad de la persona usuaria

La presencia de contenidos ilícitos y perjudiciales en Internet y en las redes sociales es notable. Son accesibles sin ningún tipo de registro previo ni de verificación de la mayoría de edad de la persona usuaria. Y es que una simple búsqueda de la palabra suicidio en el buscador de Google devuelve cerca de 19 millones de resultados, mientras que en el de Youtube obtiene un total de 890.000. Al primero le atribuyen como contenidos de riesgo un 10% de los resultados de las búsquedas y al segundo el 58%, aunque ambas ofrecen teléfonos de atención para personas en situación de vulnerabilidad.

Muchos de estos contenidos están pasando cada vez más a las páginas cerradas y privadas de las plataformas de internet y de las redes, como se ha dado en el caso de la Ballena Azul, que ha conllevado el ingreso hospitalario de una persona menor de edad. Este 'juego' macabro incita a los jóvenes a suicidarse utilizando técnicas de manipulación psicológica. El reto, que se viralizó en Rusia, cuenta con decenas de pruebas contrarias a la integridad física, siendo la muerte del jugador la última de ellas, según publica el diario The Siberian Times. En el año 2016, la publicación Novaya Gazeta relacionó el fuerte aumento de los suicidios de adolescentes con la concurrencia de varios de ellos en un mismo grupo de la red social Vkontakte (VK) -el Facebook ruso-, lo que puso a los investigadores sobre la pista de esta ballena azul. Así, según The Siberian Times, en estos grupos los administradores plantean una serie de pruebas, siendo la culminación el suicidio. Se trata de desafíos como ver sin descanso durante más de un día películas de terror, autolesionarse, grabarse con un cuchillo en el brazo una ballena y otras pruebas que sólo pueden llevar a trastornos psicológicos o físicos. Los participantes se unen a estos retos a través de las redes sociales o de mensajes en sus teléfonos, que les invitan a unirse a grupos cerrados de participantes.

La presidenta de la Asociación Después del Suicidio – Asociación de Supervivientes (DSAS), Cecilia Borràs, ha recordado que la inducción al suicidio está penado, y que se está ante un «fenómeno nuevo» con la incitación a través de Internet. Ha afirmado que personas que se han acabado suicidando o lo han intentado habían consultado Internet con anterioridad, por lo que ha pedido dar una vuelta a las creencias sobre que Internet da seguridad, ya que igual que en otros ámbitos existen riesgos y ve necesaria una educación ante las nuevas tecnologías.

También durante la presentación del informe se ha preguntado sobre la serie del momento: 'Por trece razones', de la plataforma Netflix, en la que una adolescente deja una serie de cintas para explicar por qué decide suicidarse. Desde su estreno, muchas voces se han alzado para alabar su calidad o el tratamiento que hace de temas tan duros como el bullying o la violencia escolar. Sin embargo también varias asociaciones de prevención del suicidio temen que pueda dar ideas equivocadas a las personas que sufren acoso y depresión.

El presidente del CAC ha afirmado que no han relacionado el contenido de la serie con el informe y deja claro, sin embargo que «13 razones no son 13 métodos», pero que si la opción que se quiere dar en la serie televisiva es el suicidio como salida ante el 'bullying' sería un mal mensaje. «Hay un mal enfoque de este tipo de problemática de los adolescentes. Siempre hay una salida a ese sufrimiento», advierten.

Para combatir los efectos negativos que estos contenidos pueden tener sobre grupos vulnerables como los adolescentes y las personas con enfermedades crónicas o mentales, el estudio recomienda fomentar la comunicación en el seno familiar, que los padres ejerzan control ante la navegación por internet de sus hijos y fomentar el espíritu crítico ante los contenidos que circulan por la red.