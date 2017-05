Investigan si hubo negligencia en la muerte de la joven atacada por un tigre en Benidorm

El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Benidorm investiga a varios responsables del parque zoológico Terra Natura por si la muerte de una trabajadora el 2 de julio de 2016 tras ser atacada por un tigre hubiera sido consecuencia de una serie de negligencias por parte de la empresa.

Aquel día la empleada del parque Ainhoa Pariente, de origen guipuzcoano y con familia en Irun, fue atacada por un tigre mientras limpiaba la jaula en la que habita el felino.

Las diligencias policiales, a las que ha tenido acceso Efe, descartan una imprudencia de la trabajadora, puesto que en referencia al protocolo que se debería haber seguido se indica que "no se puede cumplir lo que no se conoce".

La investigación, realizada a petición del ministerio fiscal y la acusación particular, se centra en el gerente del parque, Alberto Gaforio; el director de animales, Enrique Sánchez; la veterinaria Gloria Rivera y el técnico de prevención de riesgos laborales, Juan Alonso Toscano.

«Sin formación ni información»

La investigación policial precisa que "no existe documento alguno" que muestre que a la trabajadora fallecida le fuera notificado y comunicado el protocolo de seguridad en el manejo de animales realizado por la empresa, un protocolo que es "de obligado cumplimiento" por cualquier trabajador con la función que hacía la fallecida.

Se indica asimismo que Terra Natura tenía la "obligación inexcusable" de formar en dicho propósito a cualquier trabajador que desempeñara esa labor y se añade que "en los once años que Ainhoa Pariente trabajó en Terra Natura" no se hizo.

Además de no haber sido formada, la diligencia hace constar que en febrero de 2016 se cambió el sistema de cerramiento de las puertas que comunican los diferentes cobijos de tigres y revela que "no es posible que Ainhoa Pariente lo conociera puesto que desde febrero no volvió a trabajar en la limpieza de cobijos hasta el momento del accidente, no habiendo sido formada en el uso del nuevo sistema de cerramiento".

La policía subraya en este punto que "las diferencias entre el viejo sistema de cerramiento y el nuevo son significativas".

Igualmente se pone de manifiesto que para el manejo de animales potencialmente peligrosos siempre "es preceptivo" la presencia de un trabajador más, llamado recurso preventivo, que en el caso de este suceso no se dio.

«Incumplimiento sistemático»

De hecho, la policía reseña que este último punto "la empresa lo incumple sistemáticamente a la hora de la limpieza del complejo de los tigres". Y se añade que, según el testimonio de los trabajadores, dicha tarea de limpieza "siempre la realiza un trabajador solo".

Por todo ello, según la policía, "se observa una imprudencia grave y reiterada en el tiempo por parte del gerente y el director técnico de animales, puesto que son conocedores del incumplimiento sistemático de un protocolo en sus instalaciones que es de cumplimiento obligatorio". Dicha imprudencia, añaden, "ha causado un daño grave".

No haber formado a los trabajadores en las medidas establecidas en el protocolo supone, para la policía, "una negligencia grave".