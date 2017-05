El récord Guinness de los récords Guinness

Se podrían escribir unos cuantos cientos de líneas solo con enumerar los récords que Ashrita Furman ha batido en las últimas cuatro décadas, y lo curioso es que el texto resultante sería bastante entretenido. Un poco abrumador, pero entretenido al fin y al cabo. Porque Furman es el tipo que dio palmas durante 50 horas seguidas, el que recorrió 130 kilómetros con una botella de leche en equilibrio sobre la cabeza, el que abrió 24 cervezas en un minuto con una motosierra, el que se zampó 60 aceitunas en un minuto, el que prendió 48.523 velas sobre una misma tarta, el que detuvo 35 ventiladores eléctricos con la lengua, el que se comió 40 guisantes con un palillo de cóctel en 30 segundos, el que tardó solo 21.1 segundos en pelar y comerse tres kiwis, el que mantuvo en equilibrio sobre la barbilla 81 vasos de pinta (vacíos), el que caminó con unos zapatos de 146 kilos y medio, el que infló 28 globos con la nariz en tres minutos... También ha corrido los cien metros llevando en la boca una cuchara con un huevo, ha atrapado pelotas de tenis con guantes de boxeo y ha comido gelatina y M&M's con palillos chinos. Eso, sin entrar siquiera en sus incontables logros con los zancos, el hula-hop, el 'pogo stick' (ese artefacto con manillar para dar botes encima de un resorte) o el malabarismo subacuático, disciplina que él mismo inventó.

Malabares sobre un pogo stick en la Isla de Pascua. / Foto: R.C.

En ocasiones, los récords que bate Furman son tan rebuscados que se hace difícil explicarlos. Ocurre, por ejemplo, con el más reciente, una nueva hazaña conseguida el pasado fin de semana: nuestro hombre caminó 48 metros y 85 centímetros con una cortadora de césped en equilibrio sobre la barbilla, con la peculiaridad de que la máquina estaba en funcionamiento. Porque, en fin, ese mismo récord con la cortadora apagada está en posesión del propio Furman y casi triplica esa distancia, con 122 metros y 92 centímetros. Furman ostenta el récord Guinness de ostentar más récords Guinness, es un campeón del logro innecesario que ha batido más de 600 marcas y conserva unas 200. La mayoría pueden parecer intrascendentes, porque lo son, pero él siempre destaca que esa irrelevancia no significa que se puedan superar sin entrenamiento. Si somos justos, tendremos que reconocer que algunos de sus récords son extremadamente exigentes: por ejemplo, los 19 kilómetros que recorrió dando saltos mortales, en los que solo estaba autorizado a interrumpir su enloquecida marcha para vomitar.

El neoyorquino Furman mostró cierta obsesión por los récords desde la infancia: a él le gusta recordar que nació el mismo año que se publicó el primer libro Guinness, 1954, una coincidencia en la que encuentra cierta predestinación. Sin embargo, como no era una persona atlética, jamás pensó que algún día llegaría a inscribir su nombre en ese volumen que solía llevar siempre de aquí para allá. En la primera juventud, se hizo seguidor de Sri Chinmoy, un gurú indio afincado en Estados Unidos que animaba a sus discípulos a orar, meditar y asumir retos deportivos. El maestro le cambió el nombre de Keith a Ashrita (en sánscrito, 'protegido por Dios') y le convenció para inscribirse en una carrera ciclista de veinticuatro horas. Llegó tercero: «A través de la meditación, era capaz de conectar con una energía inagotable», asegura Furman, que aspira a demostrar que «nuestra capacidad humana es ilimitada si realmente creemos en nosotros mismos».

Contra un yak

Ese propósito da sustento a su festín de récords mundiales, con una dimensión geográfica que completa el ramalazo circense: sus proezas se reparten por los siete continentes, porque, por inconcebible que pueda parecer, Furman estuvo en la Antártida y superó allí el récord de la milla sobre un 'pogo stick'. También le encanta enriquecer sus retos con detalles imaginativos: cuando consiguió otra de sus marcas de la milla, esta vez en carrera de sacos, lo hizo compitiendo contra un yak en Mongolia. Terminó en 16 minutos y 41 segundos y ganó por los pelos al animal, que estaba «poco centrado», quizá sumido en cavilaciones sobre la insensatez humana.

Furman echa una carrera de sacos contra un yak en Mongolia. / R.C.

Ashrita Furman regenta una tienda de alimentación saludable en el barrio neoyorquino de Jamaica y se ocupa de organizar los viajes para su comunidad espiritual, una tarea que le permite viajar por todo el planeta. Hace unos años, explicó a 'The New York Times' sus rutinas de domingo, marcadas por los récords que planeaba superar en aquel momento: un rato partiendo manzanas al vuelo con una espada de samurái, dos o tres horas de paseo con zancos, un poco de malabarismo colgado por los pies y, tal vez, un entrenamiento con alguno de sus hula-hops gigantes. «El domingo es un buen día -aclaraba-, porque hay menos tráfico». En cierto modo, cada récord que le arrebatan constituye un éxito para él, porque demuestra que su semilla ha germinado y que su filosofía de la autosuperación se extiende: ¿o acaso ustedes no han pensado que podrían batir alguna de sus marcas?