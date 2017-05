Una cantante sufre acoso sexual en la televisión italiana

Los responsables lo califican de «broma», pero los tocamientos a los que ha sido sometida Emma Marrone en un programa de la televisión italiana no tienen ninguna gracia.

Sucedió en 'Amici di Maria De Filippi', un 'talent show' de gran éxito en Italia del grupo Mediaset, propiedad de Silvio Berlusconi, y que emite Canal 5. La cantante, participante en Eurovisión en 2014, ensayaba la canción 'I'm Calling You', de la película 'Bagdad Café', cuando uno de los bailarines que le acompañaban en el escenario comenzó a ejecutar una obscena coreografía: comienza a restregarse contra sus piernas, le pelliza el trasero, le besa y le intenta tocar el pecho. Ella, incómoda, trata de apartarle: «No, un poco menos», le pide. Ante la grotesca escena, sus compañeros ríen. Finalmente, cuando el joven le coge del pelo y la cintura y trata de besarla, ella le empuja hasta tirarlo al suelo: «No quiero parecer una mojigata, pero si me tocas tanto no puedo ni siquiera cantar, es demasiado», se queja.

Lejos de ver algo malo en su actuación, el programa compartió la escena en su cuenta de Facebook refiriéndose a ella como una broma y acompañada del mensaje: «'Un poco menos', la frase del día». El vídeo, además, incluye efectos sonoros que aumentan su supuesta comicidad. Los usuarios han llenado el post de comentarios calificando el momento como un claro caso de acoso sexual y han criticado que el programa banalice con un tema tan serio.