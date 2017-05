39,5 años y madre soltera por elección

Llega el primer domingo de mayo, o sea, el Día de la Madre. Una fecha que varía en los calendarios en función del país pero que, en casi todos, viene precedido por un bombardeo publicitario en el que se sugieren decenas de ideas para regalar a la ama. Al margen del consumismo inherente a los Días de, la de esta semana no es mala fecha para reflexionar sobre la maternidad. Un concepto que ha ido evolucionando con el tiempo y que en la sociedad actual se puede vivir de forma distinta a la que lo hacían nuestras madres o abuelas.

No hay que olvidar que hace no tantas décadas imperaba un único modelo de familia, el clásico, al margen del cual uno estaba condenado a vivir ‘en pecado’. Una situación que, no obstante, es ya más que habitual: la de parejas que conviven sin ningún vínculo legal más allá de la firma en los papeles de la hipoteca o el alquiler. En estas décadas también ha variado la forma de maternidad o paternidad, ahora que en España se ha abierto el debate de la gestación subrogada, legal en otros países, como los Estados Unidos, y que permite, entre otros, estrenarse en la paternidad a hombres solos o parejas gays. También hay niños que tienen dos madres, o que han sido criados por una madre que decidió dar sola el paso de formar una familia.

Este último modelo de maternidad está cobrando cada vez más fuerza, y así lo corroboran las cifras. Según el Instituto Vasco de Estadística, en 1986 nacieron en Euskadi 6.043 niños de madres casadas y 377 de madres solteras. Bien es cierto que en este último grupo también se incluye a mujeres que tienen pareja con la que no han contraído matrimonio, pero la evolución de la cifra es más que significativa.

En 2015, en el País Vasco nacieron 3.854 bebés de madres casadas y 2.507 de solteras. Si se mira al último mes del que constan datos, septiembre del año pasado, vinieron al mundo 313 niños de madres casadas y, 214 de no casadas.

Lo que es evidente es que aumenta el número de madres solteras por elección. La clínica IVI de Donostia ha cifrado el número de madres solteras, «que han existido siempre. La diferencia es que ahora puede ser una opción elegida y deseada». Y esto se observa en la consulta de las clínicas de reproducción asistida. En IVI San Sebastián han visto crecer este perfil de mujeres un 78% desde 2012.

Según los datos del centro de reproducción, las madres solteras por elección de Donostia deciden serlo rondando los 39,5 años. «En consulta observamos que las mujeres guipuzcoanas son las que deciden iniciar esta experiencia de la maternidad en solitario a una edad más avanzada que el resto de mujeres del País Vasco. Es una edad social muy lógica, cuando se ronda los 40 años, y el reloj biológico ya comienza a ser un problema, es cuando las mujeres toman la decisión», explica la doctora María Lure, ginecóloga y responsable de IVI San Sebastián.

Desde el centro subrayan que el papel de la mujer frente a la maternidad ha cambiado: puede decidir cuándo ser madre preservando sus óvulos, pero también cómo formar su familia. Y, «sin duda», una de las formas que está eligiendo es la de hacerlo en solitario. Pese a este cambio social, desde IVI constatan que existen pocos estudios sobre estas mujeres y este modelo de familia. Por ello impulsaron uno junto con la Universidad de Sevilla, trabajo según el cual estas mujeres poseen una alta autoestima, una destacable satisfacción vital y, en general, un buen equilibrio emocional. «Otro aspecto que llama la atención del estudio era que elegían modelos de educación basados en una combinación perfecta entre la comunicación, la estima, la disciplina y la exigencia, pero todo ello en un clima emocional y afectivo muy importante. La red de apoyo con familiares y/o amigos es fundamental en estos perfiles que, a su vez, confirman los valores trasmitidos por las madres», señalan desde la IVI.

Otro de los aspectos que se desprende del estudio de estas familias monoparentales es que uno de los temas que más preocupa a estas mujeres es el momento de revelación de orígenes. «Estas madres son especiales, cuando acuden a consulta con la decisión tomada se muestran firmes y decididas. Las únicas dudas son precisamente en cómo y cuándo contar a sus hijos el modelo de familia que han escogido, o adquirir argumentos para afrontar las posibles preguntas que les hagan cuando crezcan. Por todo lo demás, saben que el modelo de familia que van a formar no tiene más carencias», destaca la Mercedes Landa, responsable de la unidad de apoyo emocional de IVI San Sebastián.