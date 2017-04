Prohibido despatarrarse

8:45 de la mañana. Voy más tarde de lo habitual y eso me permite encontrar asiento. Media hora antes suelen ir ocupados. A mi lado se sienta una joven de unos 20 años. Escucha música mientras se mensajea con alguien. En ese momento se levanta un hombre, de unos 60, lo que aprovecha una mujer de unos 50 para sentarse. Lo hace sin dejar de hablar por el móvil. Cada vez estoy más convencido de que soy el único imbécil del mundo que no tiene cobertura en el metro. Así al menos puedo sumergirme en la lectura de la novela que llevo. Junto a la mujer que habla por teléfono hay un adolescente obeso que se esfuerza por buscar acomodo ante la irrupción de su vecina. Entra un señor mayor, que camina con problemas, apoyándose en un bastón. Le cedo el sitio. Ni la mujer ni la joven ni el adolescente hacen el más mínimo amago. De hecho, la que está a mi lado aprovecha para hacerse fuerte y abrir más las piernas. Lo que viene siendo «despatarrarse». Y entonces recuerdo la surrealista propuesta de cierto partido.

Si siguen los 'Piscolabis' cada fin de semana, habrán podido comprobar que no hablamos de política si no que tiene que ver con asuntos sociales o culturales. Y no recuerdo haber mencionado a ningún partido concreto. Lo nuestro es la tertulia humilde, exenta de tensiones políticas. Ya hay otros lugares para hacerlo, incluido este medio en el que escribo. Pero los de la CUP me lo han puesto difícil. Imposible no pararse para hablar de su última propuesta. Habrá quién diga que una chorrada. Pero no. La CUP de Terrassa ha propuesto hacer una campaña contra el «despatarre» o «manspreading». Es decir, «la práctica de algunos hombres de sentarse con las piernas abiertas en el transporte público». Yo también me quedé con esa cara al leerlo.

Argumentan los promotores de la idea que los amigos del despatarre, lo reproduzco tal cual, «ocupan con ello más de un asiento». Aseguran además que «algunos hombres hacen un uso del transporte público abusivo y expansivo cuando se sientan». Vamos que son una bomba atómica sobre dos piernas. Pero no termina aquí. Según han denunciado, «los hombres invaden el espacio vital de las otras personas, habitualmente mujeres, en una muestra de machismo y micro-agresión que puede incomodar a quien lo tiene que sufrir». Al menos eso afirma la portavoz de la CUP de Terrassa, Sara Moya. No he tenido el honor de viajar junto a ella, así que desconozco cuánta abertura de piernas considera que es micro-machismo. Puestos, podría darnos una medida. O poner un ejemplo. Pero no lo hace.

En cambio, propone «realizar una campaña en las marquesinas del transporte público de Terrassa para visualizar y sensibilizar contra esta actuación, que incluya tanto los espacios de Renfe como los de Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya». Vamos que va a costar un dinerito que los desfasados machos ibéricos, que aún pululan, junten sus rodillas. Hablo en masculino porque «la propuesta forma parte de las políticas enfocadas a alcanzar la igualdad de género», y añaden que «la sufren habitualmente las mujeres». De ahí que haya recordado esta iniciativa política en mi mencionado viaje en metro. Porque hay cosas que no cuadran.

Las más despatarradas eran la joven, la mujer y el adolescente. De hecho, la que se sentó a mi lado, invadió parte de mi asiento con su respetable culo. Colocó la parte derecha del glúteo del mismo lado sobre mi chaqueta. Y hasta que logré hacer que se diera cuenta, estuve viajando como la Torre de Pisa. No pidió perdón. Se limitó a arrastrar ligeramente su trasero hacia la izquierda para que yo tirara de la chaqueta. El adolescente dudo mucho que pudiera cerrar las piernas desde hace tiempo. En cuanto a la que tenía enfrente, no es que fuera despatarrada. Tenía una pierna en el suelo del vagón y la otra subida al asiento. Como llevaba leggins no consideraba necesario cerrarlas. Y me parece bien.

Cerrar o no las piernas es educación

Tengo 51 marzos y no olvido lo que costó que las mujeres se desprendieran de normas y reglas machistas. Entre ellas, la obligación de cerrar las piernas. Aquella que cabalgaba sobre un caballo o montaba en moto como un hombre era considerada una marimacho, en el sentido más insultante de la palabra. Y sucedió no hace tantas décadas. De hecho he discutido con parejas en las que el hombre prohibía a la mujer llevar ciertas ropas y tamaños de faldas y ellas lo aceptaban. Machistas que me irritan en presente porque siguen existiendo. Como también hay gente, incluidos jueces y juezas, que justifican un acoso sexual porque «ella provocaba con su ropa o actitud». O que sigan utilizando a mujeres florero en eventos deportivos o chicas ligeras de ropa en contraportadas de diarios y sin venir a cuento. Odio a quienes tratan de manera diferente la soltería de un hombre y de una mujer. Y aún más a quienes alaban la promiscuidad en el primero y lo critican en la segunda. Como tampoco soporto los chistecitos y comentarios sobre compañeras de trabajo o mujeres en general, por parte de ciertos hombres. No solo no hacen gracia sino que también son micro-machismos. Es decir, detalles que no computan como delito ni ofensa grave pero que nos demuestran que la mujer sigue siendo, a ojos de muchos, más hembra que persona. Pero eso no tiene que ver con la propuesta de la CUP.

Hace unas semanas, una nueva compañera de trabajo me recriminó que abriera la puerta y le cediera el paso al entrar en una reunión. Curioso. Mi mujer siempre me critica porque a ella ya no le hago eso. Donde hay confianza...Pero no por eso tan casposo de la «caballerosidad», sino por educación. Es lo que le expliqué a mi compañera. Si fuera un hombre habría hecho lo mismo. De ahí que no entienda una iniciativa así contra el «despatarre». Cerrar o no las piernas no es machismo. Es educación. Y montar una campaña por ello no parece muy serio. Aunque igual resulta efectivo. Desde que me enteré voy con las piernas juntas. Porque cada vez que recuerdo esa iniciativa me meo de risa.