El Parlamento en bloque pide a Lanbide que gestione la RGI con criterios más claros

No es que haya una vara de medir diferente en cada oficina de Lanbide, pero la compleja gestión de la RGI está sujeta a la interpretación de la ley que regula la prestación social. Esa letra pequeña con las condiciones para conceder o denegar la prestación que actualmente cobran 63.000 personas en Euskadi está escrita en un documento de criterios, una especie de guía interna para los trabajadores de las oficinas, que por primera vez el servicio vasco de empleo hizo público el pasado 7 de abril. La medida, largamente reclamada por partidos, entidades sociales y especialmente por el Ararteko, se interpretó como un primer paso hacia una mayor transparencia en la gestión de la ayuda social, pero insuficiente, a la luz de la petición expresada ayer por todos los grupos en el Parlamento Vasco.

En un consenso poco habitual, menos aún si de lo que se habla es de ayudas sociales, tema estrella para el enfrentamiento político, los partidos aprobaron un texto en el que se reclama al Gobierno Vasco que en un plazo de tres meses redacte ese citado documento de manera más «clara, comprensible y accesible para todas las personas», y que la interpretación sea «homogénea y no dé lugar a interpretaciones diversas». Esto es, que la persona que solicita o ya recibe la RGI obtenga la misma respuesta en todas las oficinas y la aplicación de la norma no quede «al albedrío» del personal del servicio vasco de empleo, como pidió la parlamentaria de Elkarrekin Podemos Tinixara Guanche.

790 expedientes de queja analizados el año pasado por el Ararteko tenían relación con la inclusión. De ellos, el 96% tenía que ver con actuaciones de Lanbide. En el 30% de los casos investigados, la Administración había actuado mal.

La coalición de izquierdas elevó una propuesta en la que se pedía que el documento de criterios tuviera rango de norma, algo que no fue del acuerdo del resto de formaciones en el texto que estas sacaron adelante y al que también sumó sus votos la formación morada. «Esta publicación redundará en la mejora del servio, siendo más homogéneo y porque además aporta seguridad jurídica a la ciudadanía», remarcó la parlamentaria del PNV Amaia Arregi, que sí echó en cara a Podemos «que diga que el Gobierno se inventa la normativa y no la cumple», una acusación que rebatió y tildó de «grave». Desde EH Bildu, Nerea Kortajarena recordó que la falta de transparencia en esos criterios ha motivado muchas de las quejas de los beneficiarios de las prestaciones a las que se les ha suspendido o extinguido «sin que ellos sean conscientes» del incumplimiento de algunas de las obligaciones recogidas, como el hecho de tener que hacer valer los derechos económicos, y en concreto no poder renunciar a una VPO, o no salir. Ahora «sabemos cuáles son las reglas del juego y las personas tienen esa garantía». Desde el PSE también se felicitaron por la publicación del documento y el PP compartió la necesidad de mejoras en la gestión de la RGI para «hacer el sistema sostenible y que las ayudas lleguen a las personas que lo necesiten».

«Escasa y confusa»

La necesidad de dotar de mayor transparencia y claridad a la aplicación de la ley de garantía de ingresos lleva tiempo en boca del Ararteko, una reclamación en la que ayer volvió a insistir la institución que dirige Manuel Lezertua en el informe diagnóstico con propuestas de mejora para la gestión de las prestaciones sociales. «Las personas no tienen suficiente conocimiento de las obligaciones que deben cumplir. La información que se ofrece en las oficinas de Lanbide es escasa y en ocasiones confusa. Se debería informar con un lenguaje más comprensible», remarca el extenso documento que incluye 52 recomendaciones.

El Defensor del Pueblo Vasco hace un alegato a favor de la protección de las personas sin recursos y cree necesario luchar contra «la estigmatización» de los perceptores, a la vez que da fe de la «severidad de Lanbide» en la vigilancia del cumplimiento de los requisitos para percibir estas prestaciones. Aunque reconoce «avances» en la gestión en los últimos años, superado el cuello de botella inicial por el traspaso de las competencias desde los servicios sociales municipales, recoge una larga lista de deberes pendientes fruto del análisis de las quejas que se reciben en las oficinas territoriales de la institución.

Las peticiones van en la línea de un cambio normativo con modificaciones de calado tales como mejorar la reclamación de las prestaciones por haberse abonado de manera indebida, o ampliar el plazo máximo de tres años para cobrar la ayuda como complemento de un bajo salario, una avanzadilla de las propuestas que se debatirán en la reforma que el Gobierno Vasco se ha comprometido a presentar antes del 15 de mayo.